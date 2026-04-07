Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свои намерения посетить Москву 9 мая для участия в праздновании Дня Победы. Об этом он сообщил в видеообращении в социальной сети.
«После участия в среду [в торжествах] на Славине я собираюсь в Германию, в концентрационный лагерь Дахау, потом 9 мая — на День Победы в Москву», — сказал премьер Словакии.
Фицо добавил, что в июне он отправится в Нормандию для участия в памятных мероприятиях по случаю открытия Второго фронта. По его мнению, все эти события предоставляют важные возможности для обсуждения усиления мира в условиях текущих конфликтов.
Ранее сообщалось, что зарубежные государственные деятели могут посетить Москву на 9 мая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков добавил, что уже несколько политиков выразили желание приехать в Россию. По его словам, Владимир Путин проведет личные встречи с иностранными политиками.