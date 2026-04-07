Премьер Словакии Фицо подтвердил планы посетить Россию на День Победы 9 Мая

Роберт Фицо 9 мая примет участие в торжествах в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свои намерения посетить Москву 9 мая для участия в праздновании Дня Победы. Об этом он сообщил в видеообращении в социальной сети.

«После участия в среду [в торжествах] на Славине я собираюсь в Германию, в концентрационный лагерь Дахау, потом 9 мая — на День Победы в Москву», — сказал премьер Словакии.

Фицо добавил, что в июне он отправится в Нормандию для участия в памятных мероприятиях по случаю открытия Второго фронта. По его мнению, все эти события предоставляют важные возможности для обсуждения усиления мира в условиях текущих конфликтов.

Ранее KP.RU сообщал, что зарубежные государственные деятели могут посетить Москву на 9 мая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков добавил, что уже несколько политиков выразили желание приехать в Россию. По его словам, Владимир Путин проведет личные встречи с иностранными политиками.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше