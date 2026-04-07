Лидеры страны ЕС и Британии скрывали своё негативное отношение к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу ради поддержки Украины, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он уточнил, что они пытались сохранить поддержку киевского режима США.
«ЕС и Британия изо всех сил скрывали, пока могли, насколько они на самом деле настроены против Трампа, чтобы и дальше получать льготы и поддержку по Украине», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что график с данными опросов о предпочтениях населения разных стран в отношении выборов президента Соединённых Штатов, состоявшихся в 2024 году, свидетельствует о том, что существует «пропасть» между европейскими странами и движением MAGA (Make America Great Again).
По словам Дмитриева, ЕС и Британия лояльны экс-кандидату в президенты от Демократической партии США Камале Харрис и бывшему американскому лидеру Джо Байдену.
Ранее специальный представитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с иностранными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не считает Украину стратегически ценной для Вашингтона.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.