Народный календарь. Что означают сновидения, приснившиеся в ночь на 10 апреля

10 апреля православные чтут память преподобного Илариона Нового, который с юности избрал для себя иноческое житие. На Руси эта дата получила название Иларион — Выверни оглобли.
Считалось, что в этот день погода становится по-настоящему теплой, поэтому 10 апреля было принято убирать оглобли с саней и закрывать зимний транспорт на хранение. Кроме саней, люди убирали до следующей зимы теплую одежду, обувь и инструменты, которые использовались зимой.
Считалось, что на Илариона теряет свою особую силу Степанов венок. В старину верили, что этот венок защищает дом и его жителей от любых бед, а также помогает в лечении простуд.
Особое внимание уделяли сновидениям, приснившимся в ночь с 9 на 10 апреля. Считалось, что в них можно найти ответ на вопрос, как разрешить конфликт, будь он внешним или внутренним.
Приметы погоды:
Восход будто обагрен кровью — дождь будет лить неделю.
Утром облачно — днем будет дождливая погода.
Солнце на закате большое и красное — к ясной погоде на следующий день.
Весь день облачно, а ближе к вечеру солнце засияло — значит, ненастье затянется.
Если чибис летит низко и при этом кричит, то лето будет засушливым.
Именины отмечают: Иларион, Илья, Николай, Степан, Иван, Василий.