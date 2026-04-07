Депутат Новичков: продавцам нужно запретить повышать цены на куличи перед Пасхой

Депутат Государственной Думы Николай Новичков призвал запретить продавцам повышать цены на пасхальные товары к празднику.
Парламентарий отметил, что все чаще сталкивается с тем, что магазины необоснованно повышают цены на товары, которые традиционно пользуются спросом перед крупными праздниками.
Подобные спекуляции недопустимы, отмечает Николай Новичков, так как торговля не должна становиться способом наживы на чувствах людей и их стремлении приобрести подарки или необходимые продукты.
— Повышение цен перед какими-либо событиями — будь то цветы перед 8 Марта, мандарины и шампанское перед Новым годом, куличи и яйца перед Пасхой — это, безусловно, явления, которые следует регулировать, — говорит депутат в беседе с NEWS.ru.
Такие ситуации, отмечает депутат, требуют особого внимания со стороны государства. Депутат призвал Федеральную антимонопольную службу пресекать подобные манипуляции. В таком случае у представителей сферы торговли не будет возможности использовать праздники для искусственного завышения цен.
— Государство обязано обращать на это внимание, и мы не должны наблюдать подобных событий в ближайшем будущем, — сказал Новичков.