Дети погибших героев СВО из Ульяновской области увидят Совет Федерации и Госдуму

УЛЬЯНОВСК, 7 апреля. /ТАСС/. Дети погибших в ходе спецоперации ульяновских десантников посетят Совет Федерации и Госдуму, а также Музей Победы в Москве. Об этом сообщил ТАСС сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов, который пригласил детей в столицу.
«Для юных гостей подготовлена насыщенная программа, включающая посещение Совета Федерации и Государственной думы Российской Федерации, а также экскурсия в Музей Победы и прогулка по знаковым местам столицы», — сказал собеседник агентства.
В Совете Федерации дети встретятся с сенаторами. Парламентарии расскажут гостям о работе законодательных органов власти и ответят на интересующие вопросы. «Уверен, что такой разговор станет для ребят важным жизненным ориентиром», — считает Гибатдинов.
Сенатор отметил, что очень важно, чтобы дети героев чувствовали, что вся страна помнит и ценит подвиг их отцов. «Мы пригласили ребят в Москву, чтобы не только познакомить их с работой высших органов государственной власти, но и дать возможность прикоснуться к истории нашей страны, увидеть ее символы, почувствовать сопричастность к ее будущему. Мы обязаны делать все, чтобы память о подвиге наших бойцов жила, а их дети ощущали поддержку, внимание и заботу. Это наш человеческий и государственный долг», — подчеркнул он.
Дети пробудут в Москве два дня — 7 и 8 апреля. Кроме посещения государственных органов власти, дети смогут погулять по Красной площади. Их также ожидает приятный сюрприз — экскурсия в музей мороженого.