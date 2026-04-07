Герои с нашего двора: как прошла премьера фильма о полете собак на орбиту

«Мне трудно передать свои ощущения, когда я узнал о благополучном приземлении советского космического корабля. Писал об этом, фантазировал… Но вот сейчас я совершенно ясно вижу луг с пожелтевшей травой, вдали лиловеют пашни… И на этом лугу, словно отдыхая после утомительного путешествия, лежит космический корабль И вместо выдуманных обитателей неизвестных планет из люка выскакивают смешные и любимые нами земные существа Стрелка и Белка. Они бегают по лугу, лают от радости и ласкаются к людям», — напоминает одна из заметок на странице.