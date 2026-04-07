Герои с нашего двора: как прошла премьера фильма о полете собак на орбиту

Серия научных, образовательных и развлекательных мероприятий пройдет в рамках первой Недели космоса в России. Среди них светская премьера семейной комедии о мальчике Мише и легендарной Белке. Это событие становится отправной точкой для масштабного культурного марафона: от выставок и театральных постановок до концертов и кинопоказов по всей стране. Какие из них нельзя пропустить — в материале «Известий».
Даниил Воробьев, Кирилл Зайцев и другие на премьере «Моя собака — космонавт».
«Так идет штурм вселенной ради жизни на Земле», — гласит заголовок полосы газеты «Известия», опубликованной 22 августа 1960 года. Ее герои — Белка и Стрелка — участники одного из величайших экспериментов XX века, открывшего человеку дорогу в космос.
Фото: ИЗВЕСТИЯ.
«Мне трудно передать свои ощущения, когда я узнал о благополучном приземлении советского космического корабля. Писал об этом, фантазировал… Но вот сейчас я совершенно ясно вижу луг с пожелтевшей травой, вдали лиловеют пашни… И на этом лугу, словно отдыхая после утомительного путешествия, лежит космический корабль И вместо выдуманных обитателей неизвестных планет из люка выскакивают смешные и любимые нами земные существа Стрелка и Белка. Они бегают по лугу, лают от радости и ласкаются к людям», — напоминает одна из заметок на странице.
Белка и Стрелка стали символами начала космической эры — менее чем через год состоялся полет человека на орбиту. 6 апреля в честь 65-летия с того момента стартует первая Неделя космоса в России.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.
Культурную программу события открыла премьера фильма «Моя собака — космонавт» режиссера Михаила Морскова. В центре сюжета — одержимый мечтами о небе десятилетний мальчик Миша. В 1960 году в свой день рождения он находит бездомную собаку и называет ее Белкой. Постепенно история личной дружбы вырастает до масштаба страны: именно его питомец оказывается связан с программой подготовки животных к полетам. Показ семейной ленты состоялся 6 апреля в кинотеатре «Октябрь» и собрал звезд киноиндустрии.
— Наш фильм художественный, но основан на реальных событиях. Он сделан и для взрослых, и преимущественно для младшего поколения, чтобы воодушевить, чтобы молодежь начала интересоваться. Я спросил у одной девочки, что за день 12 апреля. Она задумалась, а ей подсказали, что это День космонавтики. Может, все-таки этот фильм сподвигнет кого-то узнать историю Белки и Стрелки, первого человека в космосе, достижений Королева. Историю нашей космонавтики — нашей гордости, — сказал актер Кирилл Зайцев, сыгравший отца Миши.
Фото: Централ ПартнершипКирилл Зайцев.
Среди звезд красной ковровой дорожки также были актеры Даниил Воробьев, Павел Ворожцов. Поддержать коллег пришел сценарист Андрей Золотарев.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна СелинаДаниил Воробьев.
Особым гостем стал пес по кличке Нэк, сыгравший Белку. Для него это не дебют — четвероногий артист, например, снимался в недавнем «Волшебнике изумрудного города». О том, как Белка в его исполнении освоила космос, зритель узнает 9 апреля — фильм выйдет в широкий прокат.
Пес по кличке НэкДок о Гагарине, концерт в Кремле и музыкальный косморейв.
Культурная программа предстоящей недели обещает быть насыщенной. В среду, 8 апреля, на «Мосфильме» открывается выставка «Люди космоса». Фотографы «Роскосмоса» Артем Пылаев и Иван Тимошенко предлагают взглянуть на отрасль без привычной романтизации. В кадре — инженеры за чертежами, операторы Центра управления полетами, рабочие в цехах, космонавты на тренировках. Сам Тимошенко участвовал в подготовке и запуске 158 ракет, отправил за пределы Земли десятки экипажей и сделал сотни тысяч снимков того, что обычно скрыто от посторонних. Его работы дополняют фотографии Пылаева, который фокусируется прежде всего на людях — их вовлеченности, сосредоточенности и усталости.
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey.
По замыслу авторов, зритель должен увидеть отрасль без пафоса и понять, что за каждым достижением стоит сложнейшая работа тысяч специалистов.
9 апреля основное внимание сосредоточится на кинопрограмме. В этот день в 300 кинотеатрах по всей России пройдут бесплатные показы документальной картины «Гагарин. Обнимая мир». В основу фильма легли хроника мирового турне космонавта после исторического полета, его живой голос во время выступлений, а также интервью с семьей, летчиками-космонавтами и жителями разных стран. Из разговора со старшей дочерью Гагарина Еленой зрители узнают, каким Юрий был в семье и как они проводили свободное время. Многие архивные кадры демонстрируются впервые.
10 апреля центральным событием программы станет аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night» на площадке VK Stadium. Сцена преобразится в космодром, зрители станут частью экипажа, а музыка — двигателем этого путешествия. Перед публикой выступят Artik & Asti, Ханна, DJ Smash, Mary Gu, Filatov & Karas, Bearwolf, Бьянка и HollyFlame. Музыкальные номера отразят ключевые этапы освоения космоса — от первых открытий до современных миссий.
Фото: Getty Images/Sorin Banica.
Главный праздник недели пройдет в День космонавтики, 12 апреля. В Государственном Кремлевском дворце состоится торжественный концерт и церемония награждения сотрудников ракетно-космической отрасли. На сцене выступят Александра Пахмутова, Полина Гагарина, Валерия, Пелагея, Jony, Юлия Савичева, Дмитрий Маликов, Григорий Лепс и другие. Гостей ждут мультимедийные и световые номера, а также выступления цирковых артистов.
Кроме того, в течение недели на различных культурных площадках страны пройдут тематические спектакли. В Ярославском театре драмы им. Федора Волкова зрителям представят постановку «Циолковский» по произведениям основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского. В Рязанском областном театре кукол покажут спектакль «Юра» режиссера Анны Коонен, посвященный детству Юрия Гагарина. В Московском театре им. Пушкина представят спектакль «Космос» Игоря Теплова с Викторией Исаковой в главной роли. Актриса играет провинциальную учительницу Татьяну, которая случайно встречает свою первую любовь — теперь уже знаменитого летчика-космонавта.
Неделя космоса пройдет с 6 по 12 апреля. 29 декабря 2025 года президент России подписал указ о ее ежегодном проведении. Организатором выступает госкорпорация «Роскосмос».