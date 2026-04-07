«Курьер» с «Гвоздем»: Машков вручил приз спектаклю худрука «Ленкома»

В Театре имени Гоголя в 24-й раз раздали хрустальные «гвозди» лучшим спектаклям прошлого сезона. Среди них — «Солнце Ландау» Вахтанговского театра, спектакль к 80-летию Великой Победы «В списках не значился» (Театр Олега Табакова), редкая опера «Андре Шенье» в МАМТ. Главную награду унесла команда худрука «Ленкома Марка Захарова» Владимира Панкова за спектакль «Курьер» по повести Карена Шахназарова. «Известия» побывали на церемонии и поздравили победителей.
«Гвоздь» Ландау и опере о французском поэте.
За настроение церемонии отвечали оркестр и солисты «Геликон-оперы». Они исполняли популярные арии, появляясь прямо из зрительного зала. Ведущими стали персонажи пьесы Островского «Лес» — Счастливцев и Несчастливцев. С собой в котомках они принесли «гвозди»: шесть маленьких и один большой, все хрустальные.
Награды предназначались спектаклям, созданным в прошлом театральном сезоне. В этом году в шорт-лист вошли шесть постановок: «Солнце Ландау» (Театр Вахтангова), «Андре Шенье» (МАМТ), «Аркадия» («Мастерская Петра Фоменко»), «В списках не значился» (Театр Олега Табакова), «Курьер» (ЦДР, ныне структурное подразделение «Ленкома Марка Захарова»), «Петербург — Петроград — Ленинград» (Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой).
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховИсполнительница главной роли в спектакле Театра Олега Табакова «В списках не значился» Алена Морилова.
Создатели каждой получают приз из стекла в виде глобуса, вращающегося вокруг гвоздя. Главная интрига — какой из спектаклей станет обладателем большой хрустальной награды.
Спектакль «Солнце Ландау» стал хитом, несмотря на то что приурочен к 100-летию квантовой механики. Заумная тема, казалось бы, не предполагает повышенного интереса публики. Однако главный режиссер Театра Вахтангова Анатолий Шульев представил выдающегося физика-теоретика, академика АН СССР и лауреата Нобелевской премии Льва Ландау не «иконой науки», а противоречивым, внутренне надломленным гением.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховГлавный режиссер Театра Вахтангова Анатолий Шульев.
Постановка избегает формата биографической лекции, делая акцент на личной драме и конфликтах. Во многом это заслуга исполнителя главной роли Павла Попова. Его Ландау — резкий, ироничный, интеллектуально беспощадный — одновременно притягивает и отталкивает, не оставляя зрителю возможности остаться равнодушным. За эту работу актер уже отмечен несколькими наградами, в том числе премией «Хрустальная Турандот». Постановку дополняет сильный ансамбль: Юлия Рутберг, Александр Рыщенков, Денис Самойлов, Яна Соболевская.
— Билеты на этот спектакль купить сложно, зайдите в кассы, их уже нет, — рассказал «Известиям» директор Театра Вахтангова Кирилл Крок. — Режиссеру удалось преподнести эту тему очень популярно, доказательно, театрально интересно. И поверьте, многие, может, после спектакля для себя откроют имя великого русского ученого Льва Ландау.
Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко получил свой «Гвоздь» за постановку «Андре Шенье» Умберто Джордано — редкую для отечественной сцены оперу.
— Репертуар нашего театра абсолютно эксклюзивный: половина афиши — это то, что сегодня нигде не идет в Москве, в том числе «Андре Шенье», — рассказал «Известиям» режиссер постановки Александр Титель.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховНародная артистка России Алена Яковлева вручила «Гвоздь сезона» труппе МАМТ за постановку оперы «Андре Шенье» режиссера Александра Тителя.
Опера Джордано рассказывает о французском поэте эпохи Великой французской революции. Судьба Андре Шенье трагична: воспевая идеи свободы, равенства и братства, он оказывается на эшафоте вместе с любимой и становится символом революции.
Главный приз — «Курьеру».
«Мастерскую Петра Фоменко» отметили за постановку по пьесе Тома Стоппарда «Аркадия» (режиссер Евгений Каменькович). Многие театралы помнят его более раннюю версию спектакля с Евгением Цыгановым и Ириной Пеговой. В начале 2000-х ученики Петра Фоменко стали любимцами критиков благодаря этой работе. Новое поколение артистов — Екатерина Новокрещенова, Федор Малышев, Павел Яковлев — также нашло своего зрителя.
Спектакль «В списках не значился» (Театр Олега Табакова), поставленный по повести Бориса Васильева, будто сошел с экрана. Художественный руководитель театра Владимир Машков вместе с труппой сначала снялся в одноименной картине Сергея Коротаева, где исполнил роль одного из защитников Брестской крепости. После выхода фильма он перенес это произведение на театральную сцену.
Исполнитель главной роли Владислав Миллер стал открытием года. Спектакль соединяет театр и кино, а главную женскую роль исполняет студентка Школы Олега Табакова Алена Морилова. Она вместе с директором театра Софией Голик получила «Гвоздь сезона».
Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой пополнил афишу спектаклем «Петербург — Петроград — Ленинград». Режиссер Иван Поповски посвятил постановку 80-летию Великой Победы и 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Это работа на стыке жанров: здесь сочетаются музыка, кукольный театр и драма.
Главный «Большой хрустальный гвоздь» председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков лично вручил создателям постановки Владимира Панкова «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Многие помнят одноименный фильм режиссера о странном юноше Иване Мирошникове. Панков поставил «Курьера» в Центре драматургии и режиссуры, а вскоре после премьеры возглавил «Ленком Марка Захарова», чей репертуар в итоге и пополнил этот спектакль.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховОбладатели «Большого хрустального гвоздя», создатели спектакля «Курьер» (ЦДР, ныне структурное подразделение «Ленкома Марка Захарова»).
Постановка выполнена в фирменном для режиссера жанре SounDrama. Живой оркестр исполняет хиты 1980-х: звучат песни Виктора Салтыкова и групп «Воскресение», «Наутилус Помпилиус», «Альянс». Это один из самых многолюдных спектаклей театра: задействована почти вся труппа, а также приглашенные артисты — Наталья Щукина, Сергей Юшкевич, Таисия Михолап, Андрей Казаков и другие.
В финале церемонии ведущие сообщили еще одну новость: в следующем году жюри «Гвоздя сезона» будет рассматривать не только московские премьеры, но и постановки подмосковных театров. А значит, конкуренция возрастет.