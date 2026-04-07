Календарь на 7 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Траурная дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году. 7 апреля 1994 года в Руанде начался геноцид против представителей народа тутси, в результате которого за 100 дней было убито, по разным оценкам, от 800 тысяч до одного миллиона человек. День памяти призван не только почтить жертв трагедии, но и напомнить о том, к чему приводит разжигание межнациональной розни и ненависти.