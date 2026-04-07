Календарь на 7 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

7 апреля в России чтут память погибших моряков-подводников, поздравляют сотрудников рыбоохраны и будущих мам. Врачи разных стран организуют акции ко Всемирному дню здоровья. У православных верующих сегодня большой праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Какие еще памятные даты приходятся на 7 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
* ~День государственных органов рыбоохраны РФ~
Этот профессиональный праздник берет свое начало в 1934 году, когда приказом Народного комиссариата снабжения СССР было создано Главное управление по рыболовству и рыбохозяйственной мелиорации «Главрыбвод». Задача новой структуры заключалась в охране рыбных запасов и контроле за их рациональным использованием. Сегодня сотрудники рыбоохраны продолжают эту важную миссию, следя за соблюдением правил рыболовства и борясь с браконьерством.
* ~День памяти погибших подводников~
Дата приурочена к трагической гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец» в 1989 году. В результате пожара на борту в Норвежском море погибли 42 члена экипажа, включая капитана АПЛ, спасти удалось 27 моряков. В этот день в России проходят траурные мероприятия. Традиционно ровно в 17:08 (официальное время гибели субмарины) на кораблях ВМФ приспускают Андреевский флаг, а моряки чтят память товарищей минутой молчания. В городах организуют возложение цветов к мемориалам.
* ~Всероссийский день беременных~
Этот важный социальный праздник появился по инициативе благотворительных и медицинских организаций, чтобы подчеркнуть бережное и уважительное отношение к материнству в обществе. Дата выбрана символическая — в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, которое отмечается Православной церковью 7 апреля. Впервые праздник в формате акции провели в 2022 году.
* ~День рождения Рунета~
В этот день в 1994 году для России был зарегистрирован и внесен в международную базу национальный домен верхнего уровня .ru. Эту дату принято считать точкой отсчета истории российского интернета. Первым сайтом в доменной зоне .ru стал каталог ссылок на русскоязычные ресурсы «Russia on the Net». В наши дни Рунет насчитывает более 5,5 млн активных доменов.
* ~Всемирный день здоровья~
Праздник отмечается с 1950 года в день основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устав которой вступил в силу в 1948 году. Цель этой даты — привлечь внимание общества к проблемам здравоохранения и необходимости вести здоровый образ жизни. Каждый год ВОЗ выбирает новую тему праздника. В 2026 году Всемирный день здоровья проходит под девизом: ~ «Вместе к здоровью. Вместе с наукой»~. Этот призыв напоминает о важности доверия к научному прогрессу и международному сотрудничеству в вопросах охраны здоровья.
* ~Международный день памяти о геноциде тутси в Руанде~
Траурная дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году. 7 апреля 1994 года в Руанде начался геноцид против представителей народа тутси, в результате которого за 100 дней было убито, по разным оценкам, от 800 тысяч до одного миллиона человек. День памяти призван не только почтить жертв трагедии, но и напомнить о том, к чему приводит разжигание межнациональной розни и ненависти.
* ~День метрической системы~
В 1795 году во Франции Национальным Конвентом был принят закон о введении метрической системы мер, которая определила единые стандарты длины и массы — метр и килограмм. До этого в разных странах, а порой и в разных регионах одной страны, использовались свои единицы измерения, что приводило к путанице в торговле и науке. Сегодня метрическая система официально принята в большинстве стран мира.
* ~Международный день бобра~
Этот экологический праздник отмечается с 2009 года. Он приурочен ко дню рождения американского биолога и защитника природы Дороти Бернер Ричардс, которая более 50 лет изучала бобров в заповеднике Биверспрайт (штат Нью-Йорк) и стала известна как «Бобровая леди». Праздник напоминает о важности охраны этих удивительных животных, которые играют ключевую роль в поддержании экосистем. Интересно, что существует еще одна дата Международного дня бобра — 18 октября, она посвящена европейскому (речному) бобру.
Что отмечают в разных странах 7 апреля.
День без домашнего труда — США. Этот неофициальный праздник призывает американцев на один день забыть о пылесосе, стирке, мытье посуды и готовке. Авторами идеи считаются супруги Томас и Рут Рой, которые придумали множество необычных поводов для радости.
День материнства и красоты — Армения. Праздник тесно связан с Благовещением Пресвятой Богородицы. В этот день в стране поздравляют мам, бабушек и всех женщин, дарят им цветы и сладости.
День зеленой рубашки — Канада. 7 апреля стало днем памяти 15-летнего хоккеиста Логана Бугнара, погибшего в аварии в 2018 году и ставшего посмертно донором органов. Его зеленая рубашка — символ донорства в Канаде. В стране проходят социальные акции, медики говорят о важности трансплантологии. В поддержку этой даты принято надевать вещи зеленого цвета.
Религиозные праздники 7 апреля.
* Благовещение Пресвятой Богородицы.
Один из 12 главных (двунадесятых) православных праздников. Он установлен в память о событии, описанном в Евангелии от Луки: в этот день Архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил ей благую весть о том, что она станет Матерью Сына Божьего Иисуса Христа. Благовещение символизирует начало новозаветной истории. В 2026 году праздник выпадает на Страстную неделю, самый строгий период Великого поста. В народе с ним связано множество традиций, в частности — отпускать на волю птиц (обычно голубей) как символ доброй вести.
* Великий вторник Страстной седмицы.
Великий вторник — второй день Страстной недели перед Пасхой. В этот день Церковь вспоминает последнюю проповедь Христа в Иерусалимском храме, где Он обличал фарисеев и книжников. Смысл дня — глубокая духовная подготовка к встрече с воскресшим Христом.
* День преставления святителя Тихона.
В этот день православная церковь чтит память святителя Тихона (Василия Ивановича Беллавина) — первого патриарха Московского и всея Руси после восстановления патриаршества. Он возглавил Русскую Церковь в тяжелейшие послереволюционные годы, в период гонений и раскола. Святитель Тихон скончался 7 апреля 1925 года, а в 1989 году был канонизирован как исповедник.
* Песах у иудеев.
Сегодня и завтра отмечают заключительные дни праздника Песах (еврейская Пасха). Это один из главных праздников иудаизма, посвященный исходу евреев из Египта и освобождению от рабства, описанному в Торе. В 2026 году еврейская Пасха отмечается в Израиле до 8 апреля (всего семь дней), а в остальных странах, где проживают еврейские диаспоры, — до ночи 9 апреля. Главный символ Песаха — маца (пресный хлеб).
Народные праздники 7 апреля.
Бабий праздник.
Благовещение широко отмечали на Руси, праздник особо почитался у женщин. В этот день к Богородице обращались с молитвами о заступничестве, здоровье, мире в семье, легких родах. Работать в Благовещение было не принято. До этого праздника крестьяне старались не трогать землю. Наши предки полагали, что если «разбудить» матушку-землю раньше времени, она может разгневаться и дать плохой урожай.
Рукоделие в этот день также старались отложить. Было принято навещать родственников, помогать своим близким и соседям. Плохой приметой считалось стричься в этот день и в целом заниматься волосами. Ходила поговорка: «На Благовещенье девка косу не плетет, птица гнезда не вьет».
Именины 7 апреля.
• Савва;
Приметы: что можно и что нельзя делать 7 апреля.
Приметы о погоде.
Если на Благовещенье нет града — не будет его и в страду.
Заметили ласточек — весна будет ранней и теплой.
День сегодня теплый и солнечный — урожай будет богатым.
Дождь на Благовещение — к изобилию грибов, ягод и рыбы.
Что можно делать 7 апреля.
* Посетить богослужение — сходить в храм на праздничную литургию.
Что нельзя делать 7 апреля.
* Ссориться и вступать в конфликты.
Лунный календарь 7 апреля.
Фаза Луны: убывающая Луна, третья фаза, 20-й лунный день.
Луна в знаке Стрелец.
Энергичный и оптимистичный день, отлично подходящий для активной деятельности. Луна в Стрельце побуждает к действию, расширению горизонтов и решению масштабных задач, снижая внутреннее напряжение предыдущих дней. Это хорошая пора для начала новых дел, продвижения рабочих проектов и уверенных шагов.
Удачными будут решение текущих вопросов и разговоры с начальством. День подходит для проведения переговоров. Для финансовых операций — нейтральное время, но день в целом считается благоприятным для сделок.
Сегодня можно смело отправляться в поездку — как на отдых, так и по работе. Хороший период для свиданий, общения и укрепления дружеских связей. Энергия дня располагает к действиям, а не к пассивному отдыху.
7 апреля родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.
Какие исторические события произошли 7 апреля.
* 1348 год — в Праге основан Карлов университет, старейший в Центральной Европе и первый славянский университет, ставший важнейшим центром науки и культуры.
* 1724 год — в Лейпциге прошла премьера одного из главных музыкальных произведений барокко — оратории «Страсти по Иоанну» Иоганна Себастьяна Баха.
* 1827 год — английский фармацевт Джон Уокер начал продажу первых в мире серных спичек, что оказало серьезное влияние на быт людей.
* 1926 год — произошло покушение на Бенито Муссолини: британка Виолетта Гибсон выстрелила в диктатора, но пуля только слегка задела его нос.
* 1930 год — СНК СССР утвердил положение об исправительно-трудовых лагерях, переданных в подчинение ГУЛАГу.
* 1946 год — в составе РСФСР образована Кенигсбергская область, ныне — Калининградская область РФ.
* 2003 год — войска США вошли в Багдад, что положило конец режиму Саддама Хусейна и стало переломным моментом войны в Ираке.
Дни рождения и юбилеи 7 апреля.
* В 1652 году родился Климент XII (Лоренцо Корсини) — 246-й папа Римский, известный строительством римского фонтана Треви и борьбой с масонством.
* В 1797 году родился Пьер Леру — французский философ, экономист, теоретик социализма, автор термина «социализм».
* В 1891 году родился Оле Кирк Кристиансен — датский плотник и изобретатель, основатель компании LEGO.
* В 1908 году родился Михаил Сомов — советский полярный исследователь и океанолог, Герой Советского Союза.
* В 1915 году родилась Билли Холидэй — американская джазовая певица с трагической судьбой и непревзойденным голосом.
* В 1931 году родился Леонид Келдыш — выдающийся физик-теоретик, один из основоположников квантовой теории полупроводников.
* В 1946 году родился Марк Рудинштейн — советский и российский кинопродюсер, актер, кинокритик, организатор кинофестивалей.
* В 1962 году родился Михаил Круг — культовый российский шансонье, автор и исполнитель песни «Владимирский централ».
~Кто отмечает дни рождения 7 апреля~
* 87 лет исполняется Фрэнсису Форду Копполе — культовому американскому режиссеру, автору «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня», обладателю шести «Оскаров» и статуса живой легенды мирового кино.
* 82 года исполняется Герхарду Шредеру — бывшему федеральному канцлеру Германии, заметному политическому деятелю Европы и одному из самых обсуждаемых немецких лидеров 2000-х годов.
* 77 лет исполняется Валентине Матвиенко — российскому государственному деятелю, первой женщине на посту председателя Совета Федерации и одной из самых влиятельных фигур в отечественной политике.
* 72 года исполняется Джеки Чану — звезде боевиков, актеру, режиссеру и каскадеру, чье имя стало синонимом азиатского кино, трюков без дублеров и добродушного юмора.
* 62 год исполняется Расселу Кроу — австралийскому актеру, обладателю «Оскара» за роль в «Гладиаторе» и звезде таких фильмов, как «Игры разума» и «Информатор».
* 56 лет исполняется Марианне Максимовской — российской журналистке, телеведущей и медиаменеджеру, чье имя прочно ассоциируется с тележурналистикой 2000-х.
* 50 лет исполняется Михаилу Полицеймако — российскому актеру театра и кино, телеведущему.
* 43 года исполняется Франку Рибери — одному из лучших французских футболистов XXI века, экс-игроку «Баварии», финалисту чемпионата мира 2006 года.
* 34 года исполняется Алексис Джордан — американской певице и финалистке шоу America’s Got Talent, чьи хиты взрывали чарты в начале 2010-х.