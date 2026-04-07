Закрыли движение по наплавному мосту через Дон в Богучарском районе Воронежской области

Причина ограничений — подъем уровня воды в реке.

Движение по наплавному мосту 11-м километре автодороги М-4 «Дон» — Богучар — Петропавловка, закрыли в Богучарском районе Воронежской области 6 апреля. Об этом информирует администрация муниципалитета.

Ограничения связаны с подъемом уровня воды в реке Дон. Автомобилистам советуют выбирать пути объезда.

Напомним, что открытый в мае прошлого года 146-метровый мост соединяет село Подколодновку с хутором Галиевка.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».