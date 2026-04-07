Игрой «Крылья Советов» — ЦСКА стартует решающая стадия Кубка России

САМАРА, 7 апреля. /ТАСС/. Фонбет — Кубок России по футболу подходит к завершающей стадии. На этой неделе пройдут два матча ½ финала «пути регионов» и первая финальная игра «пути Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ)».
Оба клуба начали сезон Кубка России с группового этапа «пути РПЛ». ЦСКА занял первое место в квартете D, в котором также выступали московские «Локомотив», калининградская «Балтика» и тольяттинский «Акрон». «Крылья Советов» стали третьими в группе B, где также выступали «Краснодар», московское «Динамо» и «Сочи». В плей-офф «пути РПЛ» ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» (0:1, 2:1, 5:4 — по пенальти), а затем уступил «Краснодару» (3:1, 0:4). «Крылья Советов» в «пути регионов» обыграли «Камаз» из Набережных Челнов (1:1, 4:2 — по пенальти), «Оренбург» (2:0) и «Локомотив» (2:2, 5:4 — по пенальти).
ЦСКА в этом сезоне уже обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ со счетом 1:0. Встреча второй части сезона чемпионата России между командами пройдет 18 апреля в Самаре. Во главе «Крыльев Советов» второй матч проведет исполняющий главного тренера Сергей Булатов, который возглавил команду после ухода Магомеда Адиева 1 апреля. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 23 матчах. «Крылья Советов» с 21 очком располагаются на 13-й позиции.
8 апреля состоится матч между петербургским «Зенитом» и «Спартаком». Начало игры — 20:45 мск. Команды уже дважды встречались в РПЛ в этом сезоне, в Петербурге сильнее оказался «Зенит» (2:0), матч в Москве завершился вничью со счетом 2:2. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 23 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Спартак» с 41 очком располагается на шестой позиции.
«Зенит» выиграл группу А, в которой также выступали «Оренбург», казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». В плей-офф «пути РПЛ» «Зенит» уступил в двух матчах московскому «Динамо» (1:3, 1:0), в «пути регионов» сине-бело-голубые победили калининградскую «Балтику» (1:0) и махачкалинское «Динамо» (1:0). «Спартак» занял первое место в квартете С, где их соперниками были махачкалинское «Динамо», «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Красно-белые в плей-офф «пути РПЛ» выиграли у «Локомотива» (3:1, 3:2) и уступили московскому «Динамо» (2:5, 1:0).
Финал «пути РПЛ».
8 апреля состоится первый матч финала «пути РПЛ» между московским «Динамо» и «Краснодаром». Начало встречи — 18:15 мск. «Динамо» и «Краснодар» уже играли в этом сезоне в одной группе Кубка России, в обоих матчах сильнее оказалась краснодарская команда (4:0, 0:0, 4:2 — по пенальти). Также «Краснодар» обыграл «Динамо» в матче РПЛ (1:0). Краснодарская команда лидирует в таблице РПЛ, набрав 52 очка в 23 матчах. «Динамо» с 31 очком располагается на седьмой позиции.
«Динамо» заняло второе место в группе B, которую выиграл «Краснодар», в ней также выступали «Крылья Советов» и «Сочи». В плей-офф «пути РПЛ» бело-голубые прошли «Зенит» (3:1, 0:1) и «Спартак» (5:2, 0:1). «Краснодар» оказался сильнее «Оренбурга» (3:1, 4:0) и ЦСКА (1:3, 4:0). Ответный матч финала между командами пройдет 5−7 мая. В случае победы «Динамо» может выйти в суперфинал Кубка России впервые с 2022 года, тогда бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2). «Краснодар» в последний раз это делал в 2023 году, тогда «быки» уступили ЦСКА (1:1, 5:6 — по пенальти). «Динамо» единственный и в последний раз выиграло Кубок России в 1995 году, на счету «Краснодара» нет побед в турнире.
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». В «пути РПЛ» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ» вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, продолжили борьбу за трофей в плей-офф «пути регионов». В «пути регионов» прошли шесть раундов, по итогам которых в плей-офф вышли четыре команды.
В плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф «пути регионов» команда покидает турнир сразу после проигрыша.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба девять трофеев, столько же у «Локомотива». Их ближайшим преследователем является «Зенит» (пять). Суперфинал этого сезона Кубка России пройдет на московском стадионе «Лужники» 24 мая.