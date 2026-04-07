Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скоромный месяц: в марте в Калининградскую область ввезли 7 тыс. тонн мяса и субпродуктов

Большая часть импорта приходится на Китай.

Источник: Клопс.ru

В марте в порты Балтийска и Калининграда ввезли 7 тыс. тонн мяса и субпродуктов. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Большая часть импорта приходится на Китай. Из Поднебесной доставили 5,4 тыс. тонн курятины. Небольшая доля мяса птицы пришлась на Бразилию, которая на пару с Парагваем насытила региональный рынок ещё 1 тыс. тонн говядины. Кроме того, импортировано 247 тонн субпродуктов из Парагвая и Аргентины и более 160 тонн свинины из Бразилии.

Каждая партия проходит строгий контроль и только после получения необходимых сертификатов попадает на прилавки калининградских магазинов, — заверили в ведомстве.

За последние два месяца закупочные цены на свинину в области резко снизились, несмотря на рост издержек у производителей.