В Минздраве назвали семь главных принципов долголетия

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Отказ от курения, исключение алкоголя, ограничение потребления соли, добавление в рацион овощей и фруктов, ежедневная ходьба, здоровый сон, а также интеллектуальная активность — семь главных принципов долголетия, они позволят сохранить здоровье человека на долгие годы, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.
Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 апреля.
«Первое — откажитесь от курения. Со временем стенки сосудов повреждаются и становятся основой для атеросклеротических бляшек — прямого пути к инфаркту и инсульту. Второе — исключите употребление алкоголя. Он провоцирует аритмию и кардиомиопатию, а в нервной системе вызывает гибель нейронов», — сказала Дроздова.
Она добавила, что организм начинает восстанавливаться сразу после отказа от курения, уже через год риск сердечно-сосудистых осложнений снижается вдвое.
Также специалист рекомендовала ограничить потребление соли, избыток натрия задерживает воду, увеличивает объем циркулирующей крови, повышает артериальное давление и перегружает сердце, одновременно страдают почки.
«Четвертое — ешьте не менее 400 грамм овощей и фруктов ежедневно. Это простейший и доступный способ снизить риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Пятое — двигайтесь каждый день. 150−300 минут умеренной физической активности в неделю — научно подтверждённая норма», — пояснила Дроздова.
Кроме того, эксперт рекомендовала спать по 7−8 часов, а также поддерживать социальные связи и интеллектуальную активность. По ее словам, профилактика когнитивного снижения начинается задолго до старости.
«Общение с близкими, освоение новых навыков, чтение, участие в общественной жизни — это инвестиция в ясность мышления на десятилетия вперед», — заключила Дроздова.