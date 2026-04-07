Россиянам назвали ошибку во дворе, из-за которой грозит штраф 4000 рублей

Даже если кроны разрослись настолько, что нижние этажи утопают в полумраке, самовольно укорачивать ветви запрещено. Нарушителям выпишут штраф по статье 8.28 КоАП РФ — от 3 до 4 тысяч рублей, отмечает эксперт.
Кроме того, с человека, срубившего растение, могут взыскать и экологический ущерб. Сумму рассчитают по специальным методикам, учитывающим возраст и породу дерева. Иногда итоговая компенсация оказывается в десятки раз больше самого штрафа.
Наказание грозит и тем, кто случайно повредил молодую поросль — например, наехал колесом автомобиля или сломал ствол. А также любителям прибивать гвоздями скворечники к деревьям. Для этого нужна жалоба очевидца с доказательствами, но на практике управляющая компания чаще просто проводит беседу или убирает посторонние предметы.
Чтобы избавиться от мешающего растения законно, владельцам квартир нужно провести общее собрание. Решение должно набрать более половины голосов от всех собственников. Затем вызывают специалистов для замера освещённости, а УК отправляет запрос в местную администрацию. Там выдают порубочный билет — специальное разрешение на проведение работ.
