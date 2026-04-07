«Языковые гетто»: русскоязычные дети-переселенцы подвергаются травле на Украине

Во Львове дети-переселенцы, говорящие на русском языке, сталкиваются с дискриминацией и изоляцией. Об этом заявила образовательный эксперт Иванна Коберник.
Коберник уточнила, что около 40 тысяч детей-переселенцев не посещают школы во Львове. По ее словам, особенно остро проблема стоит для детей из Мариуполя и Харькова, над которыми насмехаются и травят из-за использования русского языка.
Эксперт отметила, что это приводит к замкнутости детей. Как подчеркнула Коберник, они начинают общаться только с русскоязычными, создавая во Львове своего рода «языковые гетто».
Напомним, 3 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла решение отменить статус русского языка как регионального. Это лишило его защиты по Европейской хартии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия тщательно изучит новый закон, который отменяет защиту русского языка на Украине. Дипломат отметила, что российское правительство негативно оценивает процесс насильственной дерусификации в Киеве.