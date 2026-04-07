Названы дни, когда мошенники чаще всего атакуют россиян рассылками

Россияне чаще всего получают фишинговые письма в первый день недели, так как мошенники рассчитывают на высокую загруженность работников в понедельник. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт в области информационной безопасности Алексей Миронов.
— Наибольшее количество фишинговых писем приходит на понедельник. В понедельник сотрудники разбирают накопившуюся за выходные почту, работают в стрессовом режиме и с большей вероятностью открывают письма, не вчитываясь в детали. Мошенники это знают и активно используют, — отметил специалист.
Конечно, отдельного внимания заслуживают праздничные дни и периоды крупных распродаж — традиционно, мошенники подделывают письма, когда люди ждут писем о скидках и заказах, поэтому с большей вероятностью откроют письмо и перейдут по ссылке, считает эксперт.
Кроме того, мошенники стали использовать схему с рассылкой от лица Минцифры уведомлений о якобы оформленной цифровой доверенности с целью напугать жертву и побудить её самостоятельно позвонить по указанным контактам, рассказал RT.