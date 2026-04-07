Telegram в России заработал без VPN на фоне сбоя в Рунете

Некоторые российские пользователи в понедельник, 6 апреля, сообщили, что мессенджер Telegram стал доступен без использования VPN и прокси. Это происходит на фоне масштабного сбоя в работе Рунета.
Пользователи в разных регионах отмечают, что приложение открывается без дополнительных средств обхода блокировок, передает RT.
Официальных комментариев от Роскомнадзора или администрации Telegram по этому поводу пока не поступало.
Ранее пользователи по всей России столкнулись с проблемами при попытке зайти на официальный сайт Роскомнадзора.
Незадолго до этого сообщалось, что в работе российского сегмента интернета (Рунета) произошел масштабный сбой. Проблемы произошли в работе практически всех основных сайтов Рунета во всех возможных отраслях. Одновременно сбои начались в работах приложений банков («Сбер», «Альфа-банк», «Газпромбанк» и др.), компьютерных игр и сервисов для них (Valorant, League of Legends, «Мир танков», «Леста», Faceit, Steam и др.), «Госуслугах», нейросетях (Character AI, DeepSeek) и даже в приложениях, работу которых ограничил Роскомнадзор, например Discord.