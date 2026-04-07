Telegram в России заработал без VPN на фоне сбоя в Рунете

Незадолго до этого сообщалось, что в работе российского сегмента интернета (Рунета) произошел масштабный сбой. Проблемы произошли в работе практически всех основных сайтов Рунета во всех возможных отраслях. Одновременно сбои начались в работах приложений банков («Сбер», «Альфа-банк», «Газпромбанк» и др.), компьютерных игр и сервисов для них (Valorant, League of Legends, «Мир танков», «Леста», Faceit, Steam и др.), «Госуслугах», нейросетях (Character AI, DeepSeek) и даже в приложениях, работу которых ограничил Роскомнадзор, например Discord.