Жительница Москвы стала должницей против воли: банк списал со счёта 10 млрд рублей

В Москве банк ошибочно списал с карты девушки 10 млрд рублей по несуществующему долгу. Об этом пишет интернет-издание Mash.
25-летняя заводчица животных Наталья вместе с парнем открыла совместный счет и внесла 30 тыс. рублей. Однако позже обнаружила на балансе минус с десятью нулями.
Уточняется, что 30 тыс. рублей списали за несуществующий долг. После этого Наталье начали поступать звонки с предложениями оформить микрозайм. Куда именно ушли деньги — остается неясным.
В поддержке банка девушке сказали, что на нее пришел исполнительный документ с арестом на 0 рублей, и отправили ее в ФНС. Однако на сайте налоговой службы задолженностей у Натальи не обнаружили. Вероятно, ошибка случилась после сбоя в работе банка.
Наталья пояснила, что раньше у нее было ИП, но оно закрыто. Кредитов она не брала, поэтому крупная сумма долга взялась из ниоткуда. Девушка намерена обратиться в налоговую.
