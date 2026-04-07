Жительница Москвы стала должницей против воли: банк списал со счёта 10 млрд рублей

В Москве банк списал с карты женщины 10 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Москве банк ошибочно списал с карты девушки 10 млрд рублей по несуществующему долгу. Об этом пишет интернет-издание Mash.

25-летняя заводчица животных Наталья вместе с парнем открыла совместный счет и внесла 30 тыс. рублей. Однако позже обнаружила на балансе минус с десятью нулями.

Уточняется, что 30 тыс. рублей списали за несуществующий долг. После этого Наталье начали поступать звонки с предложениями оформить микрозайм. Куда именно ушли деньги — остается неясным.

В поддержке банка девушке сказали, что на нее пришел исполнительный документ с арестом на 0 рублей, и отправили ее в ФНС. Однако на сайте налоговой службы задолженностей у Натальи не обнаружили. Вероятно, ошибка случилась после сбоя в работе банка.

Наталья пояснила, что раньше у нее было ИП, но оно закрыто. Кредитов она не брала, поэтому крупная сумма долга взялась из ниоткуда. Девушка намерена обратиться в налоговую.

KP.RU ранее писал, что женщина из Ярославской области требует через суд вернуть списанные банком деньги по договору купли-продажи, который она не оформляла.