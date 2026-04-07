«Нижнекамскнефтехим» назвал имена 12 погибших из-за ЧП на предприятии

Аппаков Михаил Иванович, 38 лет. «Нижнекамскнефтехим», аппаратчик перегонки 6-го разряда отделения дегазации каучуков. Батин Андрей Николаевич, 33 года. «Нижнекамскнефтехим», инженер производства синтетических каучуков СКД-Н. Газизов Данил Вагизович, 58 лет. Трест «Татспецнефтехимремстрой», слесарь-ремонтник 5-го разряда СРСУ-2. Гладкова Вера Петровна, 59 лет. «Нижнекамскнефтехим», аппаратчик полимеризации 5-го разряда. Горланов Сергей Степанович, 60 лет. «Нижнекамскнефтехим», слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда. Гутов Азат Ринатович, 49 лет. «Нижнекамскнефтехим», инженер участка технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем. Магсумов Алмаз Фирдависович, 35 лет. «Нижнекамскнефтехим», инженер по подготовке производства синтетических каучуков. Марисов Сергей Жоржевич, 49 лет. «Нижнекамскнефтехим», слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда. Назипов Марат Альбертович, 27 лет. Командир отделения 29-й пожарной части отряда федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по РТ. Салтыков Александр Владимирович, 30 лет. «Нижнекамскнефтехим», ведущий специалист службы по капитальному строительству. Шагиахметов Азат Равилевич, 50 лет. Трест «Татспецнефтехимремстрой», каменщик 5-го разряда СРСУ-1.Шишкин Александр Федорович, 62 года. «Нижнекамскнефтехим», слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда.