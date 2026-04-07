С 1 мая наступит переломный момент на вторичном рынке. Что станет с ценами на квартиры

— Динамика цен ожидаема — такая, какой она была и в прошлом году. Для значительного подъёма стоимости вторичного жилья на рынке нет оживлённого спроса. При этом и снижение не происходит в связи с дефицитом предложения. В первом квартале этого года 64% собственников готовы предоставить скидку — это на 12 п.п. меньше, чем было в первом квартале 2025 года. Средний размер дисконта — 4% (год назад 5,4%). Сейчас скидки дают те продавцы, которые нацелены на сделку. Потому что часть собственников, напротив, старается поднять цену, когда видят, что на рынке стало больше покупателей. Но эти волны спроса приходят на рынок в связи с окончанием сроков депозитов — люди интересуются недвижимостью, и зачастую это «туристический» интерес, то есть оживление есть, но к росту числа сделок он не приводит, — рассказал руководитель офиса «Новослободский» «ИНКОМ-Недвижимости» Денис Васильев.