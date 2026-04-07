Минобразования Ирана: с начала конфликта повреждено 750 учебных заведений

«С начала конфликта 60 преподавателей и 250 учеников были убиты. Ещё 210 учеников и учителей госпитализированы с травмами разной степени тяжести», — цитирует заявление министерства иранское агентство Fars.
Ранее сообщалось, что научно-технологический университет Ирана подвергся атаке с воздуха. По данным Mehr, удар был нанесён военными Соединённых Штатов и Израиля.
Иранская сторона назвала вузы Соединённых Штатов и Израиля на Ближнем Востоке легитимной целью для ударов после атаки на университет в столице Ирана.