Украинские власти наносят ущерб энергетической безопасности Европы. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в социальной сети.
Фицо напомнил, что руководство Украины взорвало газопровод «Северный поток» и прекратило поставки нефти и газа в Словакию и Венгрию.
«[Украина] нападает на нефтяную и газовую инфраструктуру, точнее говоря — наносит ущерб энергетической безопасности Европы», — сказал премьер Словакии.
Фицо добавил, что Словакия и Венгрия постоянно обращаются в ЕК с просьбами обратить внимание на действия Владимира Зеленского, которые направлены против государств-членов ЕС.
Ранее KP.RU сообщал, что украинские власти не считают удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» чем-то предосудительным. Киев выдвигает угрозы правительству Венгрии, призывая его «выбрать правильную сторону истории». Руководство Европейской комиссии потребовало от Украины немедленно приступить к ремонту поврежденного трубопровода.