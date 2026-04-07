В ОП призвали выплачивать пособие беременным вне зависимости от дохода

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Беременные женщины должны иметь право на ежемесячные пособия независимо от дохода и времени постановки на учет. Такое предложение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Сейчас заявление на получение единого пособия могут подать женщины, вставшие на учет до 12 недель беременности и находящиеся в сложной финансовой ситуации.
«Материальная поддержка должна оказываться независимо от дохода беременной женщины и должна начинаться с момента постановки на учет. И она должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить здоровье и благополучие будущей мамы и еще не родившегося ребенка», — сказал Рыбальченко.
По мнению главы комиссии ОП РФ, условие о постановке на учет до 12 недель беременности стоит отменить. «Бывают самые разные ситуации, когда женщины не могут встать на учет именно в этот период, например, из-за нахождения в отдаленных местах, откуда они не могут добраться в срок», — подчеркнул он.
Рыбальченко считает, что стоит подумать и о нефинансовой поддержке беременных. «Помощь может предоставляться не только в денежной форме, но и в виде определенной продуктовой корзины, которая содержит необходимый набор комплексов минералов, витаминов для беременной женщины, для будущего малыша», — пояснил общественник.