Посольство опроверго слухи об ограничении контактов властей Венесуэлы с РФ

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров назвал ложью утверждения западных СМИ об ограничении связей между Москвой и Каракасом. По его словам, страны регулярно контактируют и развивают совместные проекты.
«Так что о каком-либо ограничении контактов говорить не приходится», — сказал Мелик-Багдасаров для ТАСС.
Он отметил, что совсем недавно министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль Пинто поздравили друг друга с 81-й годовщиной установления дипломатических отношений.
Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Венесуэла продолжает оставаться дружественной для России страной. В январе войска США вторглись на территорию Венесуэлы и нанесли несколько ударов по столице. В МИД РФ тогда подчеркнули, что Москва поддерживает Каракас в его шагах по защите суверенитета и национальных интересов.