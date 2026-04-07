Посольство опроверго слухи об ограничении контактов властей Венесуэлы с РФ

Посол РФ в Венесуэле сообщил, что Москва и Каракас развивают совместные проекты.

Источник: Комсомольская правда

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров назвал ложью утверждения западных СМИ об ограничении связей между Москвой и Каракасом. По его словам, страны регулярно контактируют и развивают совместные проекты.

«Так что о каком-либо ограничении контактов говорить не приходится», — сказал Мелик-Багдасаров для ТАСС.

Он отметил, что совсем недавно министры иностранных дел России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль Пинто поздравили друг друга с 81-й годовщиной установления дипломатических отношений.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Венесуэла продолжает оставаться дружественной для России страной. В январе войска США вторглись на территорию Венесуэлы и нанесли несколько ударов по столице. В МИД РФ тогда подчеркнули, что Москва поддерживает Каракас в его шагах по защите суверенитета и национальных интересов.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
