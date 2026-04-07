В Хабаровском крае гималайских медведей посчитают в полный рост

Впервые в «Заповедном Приамурье» стартовал проект по изучению численности уссурийского гималайского медведя. В Анюйском национальном парке им. В. К. Арсеньева определена площадка, размером около 4 тысяч гектар, где установят фотоловушки для фиксирования в полный рост медведей-белогрудок, сообщает ФГБУ «Заповедное Приамурье».
«Это обязательное условие. Ведь научному сотруднику ФГБУ “Заповедное Приамурье”, автору экспериментального способа идентификации медведей Алексею Олейникову нужно зафиксировать так называемый галстук каждой особи, которая придёт к меточному дереву и попадёт в кадр», — говорится в сообщении.
Известно, что большое резко очерченное пятно V-образной формы, размещенное у этого вида животных на груди — индивидуально для каждой особи, как у амурского тира — полоски.
«Мы планируем поставить порядка 15 камер. Площадка расположена у границы ареала гималайского медведя в Хабаровском крае. Поэтому его плотность не будет слишком высокая. Возможно — 4 постоянных особи и ещё какие-то мигранты. В дальнейшем мы планируем увеличить площадь исследования и добавить другие площадки, чтобы получить больше данных», — рассказывает о своём проекте ведущий научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье» Алексей Олейников.
Таким образом, методика исследования позволит выявить — какие медведи обитают в этой части нацпарка постоянно, а какие только заходят. Подобный метод используется для учетов других видов животных, в том числе для тигров, но для учетов гималайских медведей в России его ещё никто не использовал.