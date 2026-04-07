Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: Немцы искали в саду пасхальные яйца, а нашли радиоактивный полоний

На юго-западе Германии в городе Файхинген-на-Энце двое мужчин, искавшие в саду пасхальные яйца, обнаружили небольшой пластиковый флакон белого цвета с красной крышкой и надписью «Полоний-210». Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.

После находки мужчины вызвали экстренные службы. На место прибыли около 138 сотрудников, включая подразделение радиационной защиты, и 41 единица техники. Пожарная служба заявила, что считает флакон подлинным, а содержимое соответствует его размерам.

Первые замеры в районе обнаружения оказались отрицательными, мужчины не пострадали. В полиции отметили, что необходимо окончательно установить, действительно ли флакон содержит полоний. Это вещество радиоактивно, обладает высокой радиотоксичностью и представляет опасность при вдыхании или попадании в открытые раны, говорится в сообщении.

9 июля 2025 года таможенники обнаружили в посылке из Германии радиоактивную керамическую фигурку попугая. Уровень излучения, который исходил от фигурки, в 20 раз превышал допустимую норму.