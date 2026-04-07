Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дизен: НАТО может оказаться втянута в ядерный конфликт из-за Киева

Североатлантический альянс может оказаться втянут в ядерный конфликт из-за Украины, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен.

Источник: Аргументы и факты

«НАТО пытается расширить своё влияние или, по крайней мере, втянуть Украину в свою орбиту. И, когда русские говорят: “Ну, знаете, это для нас экзистенциальная угроза”, у нас хватает наглости игнорировать их. Просто невероятно, что мы оказались в этой ситуации», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Дизена.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии отметил, что речь идёт о желании украинской стороны «вступить» в НАТО.

«И после выхода из холодной войны, избежав ядерной ликвидации, теперь мы, по сути, вернулись к тому же самому, настаивая на том, что Украина может находиться в военном блоке времён холодной войны», — заявил Дизен.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

Ранее профессор из Соединённых Штатов Майкл Хадсон заявил, что европейские страны разрушают собственную экономику, тратя деньги на милитаризацию.

