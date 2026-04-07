Североатлантический альянс может оказаться втянут в ядерный конфликт из-за Украины, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен.
«НАТО пытается расширить своё влияние или, по крайней мере, втянуть Украину в свою орбиту. И, когда русские говорят: “Ну, знаете, это для нас экзистенциальная угроза”, у нас хватает наглости игнорировать их. Просто невероятно, что мы оказались в этой ситуации», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Дизена.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии отметил, что речь идёт о желании украинской стороны «вступить» в НАТО.
«И после выхода из холодной войны, избежав ядерной ликвидации, теперь мы, по сути, вернулись к тому же самому, настаивая на том, что Украина может находиться в военном блоке времён холодной войны», — заявил Дизен.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
