Какие дороги и мосты затопило в Нижегородской области в 2026 году

Затопленные мосты, улицы, больше напоминающие бурные реки… Похоже, паводок в Нижегородской области пошёл по нелучшему сценарию. Что затоплено, что отрезано от «большой земли» и откуда эвакуируют людей, узнал nn.aif.ru.
Каким территориям грозит паводок в Нижегородской области в 2026 году?
Паводок-2026 в Нижегородской области может затронуть 70 населённых пунктов в 29 муниципальных образованиях. Такой прогноз даёт региональное Главное управление МЧС. По данным же Гидрометцентра, максимальные уровни весеннего половодья в регионе ожидаются выше средних многолетних значений.
Заранее определить масштаб половодья можно, опираясь на метеорологические факторы. Главная особенность зимы 2025/26 — рекордные снегозапасы. В бассейне Чебоксарского водохранилища они составляют 210−230% от нормы, в Горьковском водохранилище — 130−160%.
В первой половине марта на территории Нижегородской области днём стояли плюсовые температуры, светило солнце, но ночью были заморозки. Это позволяло снегу таять и уходить в землю постепенно.
Во второй половине марта термометры показывали плюс уже и ночью. Это ускорило снеготаяние. Почва не смогла впитать столько влаги, начались подтопления.
На 6 апреля 2026 года в регионе вода затопила 12 низководных мостов, десять участков автомобильных дорог, более 470 приусадебных участков в 11 населённых пунктах.
Топит и Нижний Новгород. Подтопило часть автомобильной дороги в деревне Подновье в Нижегородском районе. 6 апреля там начали экстренную откачку воды. «Мы куда-то поплыли», — комментируют ситуацию местные жители в социальных сетях.
Серьёзную обеспокоенность вызывает паводковая ситуация в Кулебакском округе. Туда с проверкой даже выехал начальник Главного управления МЧС Валерий Синьков.
В селе Шилокша мощный поток воды снёс часть автомобильного моста через реку с таким же названием. Судя по оперативному видео МЧС, подтопило и территории частных домов: здания стоят по цоколь в воде, а улицы села больше похожи на бурные реки.
Сейчас там, где провалился мост, организована временная пешеходная и лодочная переправы, рядом работает оперативный штаб МЧС. Населению подвозят хлеб. Восстанавливать мост будут, когда большая вода уйдёт, добавили в МЧС.
Что делать, если вы в зоне затопления в Нижегородской области?
Куда обращаться за помощью, например, если вода вдруг подошла к дому? В любой экстренной ситуации звоните на номер 112 — операторы свяжут вас с МЧС и другими нужными службами.
Мониторинг паводка и приём обращений от граждан ведут единые дежурно-диспетчерские службы. Можно также обратиться на «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Нижегородской области 8 (831) 439−99−99.
При необходимости жителей затопленных территорий эвакуируют в пункты временного размещения. При эвакуации рекомендуют взять с собой необходимые лекарства, документы, средства связи, зарядные устройства, минимум вещей, продуктов и воды. Покидая дом, надо полностью отключить в доме электричество, газ и воду.
Если паводковая обстановка в Нижегородской области продолжит ухудшаться, для эвакуации людей подготовили 150 пунктов временного размещения. Они готовы принять более 52,5 тыс. человек.
Выводить население с подтопленных территорий могут 429 единиц наземного транспорта и 136 плавсредств.
— Создан резервный фонд на сумму более 4 млрд руб. Есть резерв материальных ресурсов — палатки, кровати, постельные принадлежности более чем на 15 млн руб., — уточнил заместитель министра региональной безопасности Нижегородской области Сергей Кулагин.
Компетентно.
Гидрогеолог Валерий Агафонов, в 1997—2007 годах — главный гидрогеолог федерального государственного унитарного предприятия «Волгагеология»:
— Сейчас половодье в Нижегородской области набирает обороты за счёт таяния снега, который, став водой, подтапливает территории возле малых рек.
Что касается Волги, то водохранилищам затруднительно сбрасывать воду, если они не сделали этого заранее. Если Горьковская ГЭС в верховьях откроет шлюзы, то Волга ниже выйдет из берегов и начнёт подтапливать низины в Нижнем Новгороде, Балахнинском и Городецком округах.
Зачем ввели усиленный режим в Нижнем Новгороде в апреле 2026 года в.
В областном центре из-за развития паводка городские власти ввели режим повышенной готовности.
Вода в реке Кудьма в Кстовском районе из-за интенсивного таяния снега значительно поднялась и затопила низководный автомобильный мост. Эвакуации местных жителей не потребовалось, но все службы в Нижнем переведены на усиленный режим работы, сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Устранять возможные последствия паводка в областном центре будут более 4000 человек и 600 единиц техники. Если обстановка усложнится, пункты временного размещения готовы принять до 40 тыс. человек.
Вся техника, какая есть в городском хозяйстве, каждый день откачивает талые воды. Специальные бригады ворошат снег, чтобы он быстрее таял, очищают ливнёвки, чтобы вода поскорее уходила. За ситуацией наблюдают 24 часа в сутки.