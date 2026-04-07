США опровергли заявление КСИР об атаке на корабль USS Tripoli

«Факт: USS Tripoli не был атакован и продолжает курсировать в Аравийском море в поддержку операции “Эпическая ярость”», — передает Командование в соцсети X.
До этого в КСИР сообщили, что удар ВС Ирана по USS Tripoli заставил американский корабль уйти в южные воды Персидского залива.
Ранее KP.RU сообщал, что КСИР нанес ракетный удар по десантному кораблю с 5 тыс. военных на борту, поразив вертолет LHA-7.
Кроме этого, в результате атаки иранских войск по израильскому контейнеровозу SDN7 на судне начался сильный пожар. В этот же день американские и израильские вооруженные силы атаковали нефтехимический завод вблизи крупнейшего нефтегазового месторождения Ирана — Южный Парс.