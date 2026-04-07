7 апреля в календаре: Благовещение, Всемирный день здоровья и день рождения рунета

Если снег на крышах не сошел, так будет он еще месяц в поле. Первые грибы на возвышенности — к летним дождям; в ложбинке — к суше. Ночь на Благовещение (7 апреля) теплая — вся весна будет такая же. На Благовещение ярко светит солнце и безоблачно — летом будут грозы. Если к Благовещению у березы уже появляются листочки, а ольха пока еще голая — значит, лето будет очень солнечным и теплым. Каково Благовещенье проведешь, таково и весь год. В какой день Благовещенье, в тот, во весь год, никакого дела снова не начинать. Какой будет погода днем, такой она будет и к вечеру. Если в этот день будет дождливая погода, то весь год для рыбаков будет хороший улов. Весна до Благовещения — много морозов впереди. Благовещение без ласточек — холодная весна. Если на Благовещение дождь или пасмурная погода, лето будет дождливое. Если в этот день холодный ветер — будет лето холодное, а если ветер теплый, южный — то и лето будет теплое. Если праздник приходил с теплом, ждали морозную осень, и наоборот, снег, залежавшийся до этой поры, обещал теплую осень. Если на Благовещение снег сойдет — овса не будет. Если на Благовещение дождь — соберешь много хлеба и уродится рожь, будет много грибов; если сухо, то летом возможна засуха. Умеренная погода — умеренными будут лето и урожай. Если в этот день ветер, иней и туман — к урожайному году. Красные круги вокруг Солнца в этот день — к урожаю. Гроза в этот день предвещает теплое лето и урожай орехов. Если звезд на небе мало, то и яиц будет мало. Вёдро в этот день — к летним пожарам. Коли на Благовещение снег на крышах, то на Егория (6 мая) он будет еще на полях, и лето обещает быть неурожайным. Туманное утро предвещает большие разливы рек. Облака с неясными контурами, прослойками, ореолами — к перемене погоды. Мокрое Благовещение — грибное лето. Каково Благовещение, таково и Светлое Воскресенье. На Благовещение дождь — родится рожь. На Благовещение мороз — урожай на грузди. Если весна устанавливалась раньше Благовещения, то впереди еще ожидают морозы. Если среди дворов много луж стоит — урожай белых грибов будет богатым. Сегодняшний дождь предвещает большое количество ржи. Погода в этот день солнечная — жди хорошего урожая пшеницы, если звезд на небе мало — яиц тоже мало будет. Небо яркое и безоблачное — к грозному лету.