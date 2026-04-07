7 апреля в календаре: Благовещение, Всемирный день здоровья и день рождения рунета

Какой сегодня праздник.
Благовещение Пресвятой Богородицы Международный день бобра Всемирный день здоровья Великий вторник Страстной недели День лёгкого пива Всероссийский день беременных День Подвига День памяти погибших подводников День косметолога День рождения Рунета День метрической системы День государственных органов рыбоохраны РФ День рождения регби Международный день «улиточной газеты» Праздник иконы Божией Матери «Благовещение» Московская Праздник иконы Божией Матери «Благовещение» Киевская День памяти преподобного Саввы Нового.
Именины.
Савва, Тихон.
Благовещение, Бабий праздник.
Благовещение Пресвятой Богородицы — праздник, установленный в память о дне, когда архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о предстоящем рождении Сына Божия. Праздник выпадает на Великий пост или на Светлую Седмицу. Поэтому продолжительность празднования бывает разной — от одного до трех дней. Если же Благовещение совпадает с Пасхой, то православные отмечают двойной праздник, который называется Кириопасхой. Правда, случается такое редко: последняя Кириопасха была в 1991 году, а следующая будет только в 2075-м.
Русский народ очень любил этот праздник — он считался одним из самых важных в году. Во-первых, на Благовещение всегда ослаблялся пост, даже если оно выпадало на Страстную пятницу. Специально для этого дня готовили кулебяку — особый пирог с рыбой или капустой. Во-вторых, в этот день праздновали третью встречу весны (первая приходится на Сретение, вторая — на Сороки).
На Руси считалось большим грехом браться в этот день за любое, даже самое малое дело. Более того, считалось, что даже неразумные твари чествуют великий праздник. Люди так и говорили: «В этот день девки кос не плетут, птицы гнезда не вьют». В некоторых местностях даже верили, что если птица проспит Благовещенскую утреню и завьёт в этот день гнездо, то в наказание она несколько дней не сможет летать. Впрочем, сам праздник считался птичьим. В этот день было принято выкупать у ловцов пташек и выпускать их на волю. Говорили, что птица станет ходатайствовать перед Богом за того, кто её освободил.
По народному верованию, в день Благовещения сам Бог благословляет землю и всё, что на ней растёт. В связи с этим появилась традиция освящать накануне праздника или в сам праздник семена, предназначенные для посева. Сеять их нужно было обязательно вовремя. «Кто рано сеет — семян не теряет», — говорили в народе.
Особая примета существовала для капусты. Крестьянин брал первый кочан, сорванный осенью с грядки (его специально хранили для этого), относил в подвал и оставлял на ночь. На следующий день его осматривали; счастливцы находили в таком кочане семена, которым не страшен никакой мороз — как и капусте, родившейся от них.
Также под Благовещение ночью сжигали свои соломенные постели, скакали через огонь и окуривали платья. Все это делалось, чтобы истребить болезни и уберечь себя от колдовства.
События.
1795 год — во Франции разработан Закон о введении Метрической системы мер.
1803 год — в России зафиксировано первое упоминание словосочетания «железная дорога» вместо «чугунная дорога».
1805 год — состоялась премьера Третьей симфонии Людвига ван Бетховена.
1826 год — в Мюнхене заложено здание пинакотеки.
1827 год — проданы первые спички, какие мы их знаем сегодня.
1934 год — в СССР основан Главрыбвод.
1946 год — в составе РСФСР основана Кёнигсбергская область.
1948 год — основана Всемирная организация здравоохранения.
1963 год — Югославия провозглашена социалистической республикой.
1969 год — символическая дата рождения Интернета.
1975 год — в Париже прошёл последний концерт Deep Purple с участием Ричи Блэкмора.
1989 год — в Норвежском море затонула советская атомная подводная лодка «Комсомолец».
1993 год — выдана первая в постсоветской России лицензия на частную нотариальную деятельность.
1994 год — в международной базе данных национальных доменов верхнего уровня появилась запись о домене .ru.
1995 год — после десятилетней реставрации открыта Третьяковская галерея.
2009 год — массовые беспорядки в Кишинёве, вызванные результатами прошедших парламентских выборов.
2014 год — провозглашение Донецкой Народной Республики.
2024 год— крушение лодки в Мозамбике, более 100 погибших.
В этот день родились.
Уильям Вордсворт (1770 — 1850 г.), английский поэт-романтик.
Александр Тургенев (1784 — 1845 г.), русский историк и политический деятель.
Ефим Увражин (1887 — 1938 г.), советский поэт.
Аллен Даллес (1893 — 1969 г.), американский государственный деятель, первый директор ЦРУ.
Билли Холидей (1915 — 1959 г.), американская джазовая певица.
Ив Роше (1930 — 2009 г.), французский предприниматель, создатель компании Yves Rocher.
Фрэнсис Коппола (1939 г.), американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, бизнесмен.
Марк Рудинштейн (1946 — 2021 г.), советский и российский продюсер, кинокритик, актер.
Валентина Матвиенко (1949 г.), советский и российский государственный деятель, политик, дипломат.
Джеки Чан (1954 г.), китайский и американский актер, каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист.
Михаил Круг (1962 — 2002 г.), советский и российский певец, шансонье, поэт.
Гийом Депардье (1971 — 2008 г.), французский актер, сын Жерара Депардье.
Народные приметы.
Если снег на крышах не сошел, так будет он еще месяц в поле. Первые грибы на возвышенности — к летним дождям; в ложбинке — к суше. Ночь на Благовещение (7 апреля) теплая — вся весна будет такая же. На Благовещение ярко светит солнце и безоблачно — летом будут грозы. Если к Благовещению у березы уже появляются листочки, а ольха пока еще голая — значит, лето будет очень солнечным и теплым. Каково Благовещенье проведешь, таково и весь год. В какой день Благовещенье, в тот, во весь год, никакого дела снова не начинать. Какой будет погода днем, такой она будет и к вечеру. Если в этот день будет дождливая погода, то весь год для рыбаков будет хороший улов. Весна до Благовещения — много морозов впереди. Благовещение без ласточек — холодная весна. Если на Благовещение дождь или пасмурная погода, лето будет дождливое. Если в этот день холодный ветер — будет лето холодное, а если ветер теплый, южный — то и лето будет теплое. Если праздник приходил с теплом, ждали морозную осень, и наоборот, снег, залежавшийся до этой поры, обещал теплую осень. Если на Благовещение снег сойдет — овса не будет. Если на Благовещение дождь — соберешь много хлеба и уродится рожь, будет много грибов; если сухо, то летом возможна засуха. Умеренная погода — умеренными будут лето и урожай. Если в этот день ветер, иней и туман — к урожайному году. Красные круги вокруг Солнца в этот день — к урожаю. Гроза в этот день предвещает теплое лето и урожай орехов. Если звезд на небе мало, то и яиц будет мало. Вёдро в этот день — к летним пожарам. Коли на Благовещение снег на крышах, то на Егория (6 мая) он будет еще на полях, и лето обещает быть неурожайным. Туманное утро предвещает большие разливы рек. Облака с неясными контурами, прослойками, ореолами — к перемене погоды. Мокрое Благовещение — грибное лето. Каково Благовещение, таково и Светлое Воскресенье. На Благовещение дождь — родится рожь. На Благовещение мороз — урожай на грузди. Если весна устанавливалась раньше Благовещения, то впереди еще ожидают морозы. Если среди дворов много луж стоит — урожай белых грибов будет богатым. Сегодняшний дождь предвещает большое количество ржи. Погода в этот день солнечная — жди хорошего урожая пшеницы, если звезд на небе мало — яиц тоже мало будет. Небо яркое и безоблачное — к грозному лету.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.