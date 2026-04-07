Нефтехранилище в Иране подверглось воздушной атаке США и Израиля

Хранилище нефти и нефтепродуктов в иранском центральном городе Исфахан подверглось воздушной атаке. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По информации канала, нефтехранилище Джабаль-Сафа в Исфахане стало целью одной из американо-израильских операций. Данных о последствиях атаки и причиненном ущербе пока не поступало.
Телеканал отмечает, что в разных районах Исфахана происходят многочисленные взрывы.
Ранее беспилотники атаковали нефтехранилища на иракском месторождении Бузурган. Оно расположено на юго-востоке страны в провинции Майсан, которая граничит с Ираном. Атака была направлена на нефтехранилища, принадлежащие компании Missan.
Как сообщал KP.RU, порт Янбу в Саудовской Аравии приостановил погрузку нефти после атаки со стороны Ирана. Он был одним из двух оставшихся крупных экспортных маршрутов для доставки нефти из Персидского залива.