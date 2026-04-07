В Италии назвали цели ударов Киева по объектам КТК: «Перешли черту»

Удары по инфраструктуре международной нефтетранспортной компании КТК наносятся киевским режимом с целью лишить западных партнеров возможности получать российские энергоресурсы. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.
«Грязная энергетическая война только что перешла новую, опасную черту», — говорится в материале.
В ночь на 6 апреля четыре емкости с нефтепродуктами загорелись на объектах КТК в Новороссийске в результате ударов украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, повреждения получили трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал.