Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Должны навести порядок»": в России могут ужесточить правила для электросамокатов

Депутат Гусев предложил ограничить движение электросамокатов по тротуарам.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ужесточить правила использования средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, и ограничить их движение по тротуарам. С инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Гусев направил соответствующие предложение министру транспорта Андрею Никитину. В нем он подчеркнул, что россияне обеспокоены высоким риском травм из-за использования СИМ в пешеходных зонах.

«Сегодня тротуары перестают быть безопасным пространством для пешеходов. Люди сталкиваются с электросамокатами на высокой скорости, нередко с пассажирами, в том числе детьми. Мы должны навести порядок», — сказал депутат в интервью РИА Новости.

Гусев предложил запретить движение устройств с максимальной скоростью свыше 10 км/ч по пешеходным дорожкам и тротуарам.

Ранее в Московской области ограничили максимально допустимую скорость для электросамокатов. Теперь они не могут развивать скорость выше 20 километров в час. Контроль за соблюдением этого ограничения на дорогах будет осуществляться сотрудниками ГИБДД.

