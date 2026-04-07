«Должны навести порядок»": в России могут ужесточить правила для электросамокатов

В России предложили ужесточить правила использования средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, и ограничить их движение по тротуарам. С инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
Гусев направил соответствующие предложение министру транспорта Андрею Никитину. В нем он подчеркнул, что россияне обеспокоены высоким риском травм из-за использования СИМ в пешеходных зонах.
«Сегодня тротуары перестают быть безопасным пространством для пешеходов. Люди сталкиваются с электросамокатами на высокой скорости, нередко с пассажирами, в том числе детьми. Мы должны навести порядок», — сказал депутат в интервью РИА Новости.
Гусев предложил запретить движение устройств с максимальной скоростью свыше 10 км/ч по пешеходным дорожкам и тротуарам.
Ранее в Московской области ограничили максимально допустимую скорость для электросамокатов. Теперь они не могут развивать скорость выше 20 километров в час. Контроль за соблюдением этого ограничения на дорогах будет осуществляться сотрудниками ГИБДД.