День рождения Михаила Круга 2026: биография, интересные факты и лучшие песни легенды шансона

Детство и юность: простой парень из Твери.
Михаил Воробьёв родился 7 апреля 1962 года в Калинине (ныне — Тверь) в семье инженера-строителя и бухгалтера. У артиста была старшая сестра Ольга, которую Круг неоднократно упоминал в своих песнях. В песне «Кольщик» есть следующие строки: «Не осуждай меня, мама, я ведь только тем и жил, что знал, — ты меня ждёшь; я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я, совсем ещё маленький, подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: “Отец? Татьянка?” Я смеюсь: “Нет, нет, не угадала, отцу с Танюхой привет”.
В школе будущий певец учился плохо и постоянно убегал с уроков. В детстве Круг ходил в хоккейную секцию, где играл на позиции голкипера. Также посещал музыкальную школу, но вскоре бросил её, поскольку не любил играть на баяне. В 11-летнем возрасте он научился играть на гитаре и в компаниях любил исполнять песни Владимира Высоцкого. Однажды Михаил Круг исполнил одну из песен Высоцкого в школе, что вызвало настоящий скандал.
По окончании школы он поступил в училище на автослесаря. По его окончании Михаил Круг служил в ракетных войсках на территории Украины. После армии он устроился водителем — развозил молочные продукты по городу. Спустя некоторое время его повысили до начальника автоколонны, а также направили на обучение в политехнический институт, где и начался его творческий путь.
Путь к славе: бард, а не блатной.
В 1987 году 25-летний студент вуза Михаил Воробьёв решил принять участие в конкурсе авторской песни при институте, где занял первое место с песней «Про Афганистан». Высоко оценил тогда выступление начинающего артиста бард Евгений Клячкин, входивший в состав жюри. После конкурса он подошёл к Михаилу и посоветовал развиваться именно в данном направлении. Певец так и поступил.
«В 1987 году у нас в Твери, в городе, где я родился, я стал лауреатом авторской песни на Восьмом фестивале авторской песни. На фестивале председателем жюри был бард Евгений Клячкин. В то время он сказал мне: “Миша, тебе надо работать”. Что я и стал делать», — рассказывал спустя годы Михаил Круг.
Именно тогда он взял себе псевдоним Круг. Существует несколько версий его происхождения. Согласно одной из них, артисту очень нравился сериал «Ошибка резидента», в котором был киногерой по фамилии Круг. Другая версия гласит, что Михаилу нравилась данная фигура, поскольку от её центра одинаковое расстояние до любой точки окружности.
В 1989 году Круг записал свой первый альбом «Тверские улицы». Затем вышли в свет альбомы «Катя» и без названия. Все они были неофициальными, но хорошо расходились нелегальным способом.
«Свои первые песни он исполнял во дворе, а двор — это есть двор. Жители разные, у каждой семьи своя судьба. У кого-то родственники попали в заключение, может быть, старший брат, сын, отец. Он интересовался у матерей, как дела у их сыновей, попавших в тюрьму. Их рассказы легли в основу песен», — рассказывала мать артиста Зоя Петровна.
Первый официальный альбом — «Жиган-лимон» — вышел в 1994 году. Композиции альбома — «Кольщик», «Девочка-пай», «Фраер», «Жиган-лимон» стали настоящими хитами, которые пели практически в каждом дворе.
«Владимирский централ» и другие главные хиты.
Самой известной композицией Круга считается песня «Владимирский централ», вышедшая в 1998 году. В этой композиции артист пытается передать внутреннее состояние заключённого, который встречает весну за решёткой. Вопреки распространённому мнению, сам Круг никогда на зоне не чалился, а о реалиях тюрьмы писал лишь со слов заключённых. Причём песня «Владимирский централ» была написана после посещения тюрьмы с одноимённым названием, где тогда отбывал наказание друг артиста, вор в законе Александр Северов. Изначально припев данной песни звучал так: «Владимирский централ, Саша Северный…». Но по просьбе вора в законе Круг изменил текст композиции, поскольку Северов не хотел, чтобы упоминалось его имя.
В число самых известных песен Круга входит композиция «Кольщик». В ней повествуется история заключённого, который мечтает когда-нибудь выйти из-за тюрьмы и увидеть свою мать. Перед исполнением этой песни артист во время концертов нередко зачитывал письма заключённых.
Популярными песнями Михаила Круга также считаются «Девочка-пай», «Исповедь», «Жиган-лимон», «Давай поговорим», «Приходите в мой дом» и другие.
Личная жизнь: две жены и дети.
Первой супругой артиста была студентка и соло-гитаристка Светлана. Их знакомство произошло в 1986 году. Любовь к музыке сблизила молодых людей, и уже спустя год они узаконили отношения. Ещё через год в семье появился сын Дмитрий. Светлана активно поддерживала творческую деятельность мужа: стала его первым продюсером, помогала записывать композиции и участвовать в музыкальных конкурсах. Однако набирающая обороты популярность Михаила разрушила брак, и Светлана подала на развод. Позднее артист добился через суд права опеки над их общим ребёнком. Повзрослев, Дмитрий с отличием окончил университет МВД в Санкт-Петербурге и в настоящее время служит в полиции.
В 2000 году Михаил Круг вступил во второй брак — с уроженкой Челябинска Ириной Глазко. Их знакомство состоялось во время гастролей артиста — Ирина работала официанткой в ресторане, куда он пришёл, а впоследствии Михаил оформил её как своего костюмера. В 2002 году у супругов родился сын Александр. После гибели мужа Ирина взяла его сценический псевдоним и начала выступать под именем Ирина Круг. Иногда она выступает вместе с сыном Александром.
Трагедия в Мамулине: как погиб «король шансона».
В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года на дом Михаила Круга, расположенный в посёлке Мамулино (одном из районов Твери), было совершено разбойное нападение. В тот момент в жилище находилось шесть человек: сам исполнитель, его супруга Ирина, её мама Антонина Георгиевна, а также трое детей — Дмитрий от первого брака Михаила, общий сын Александр и дочь Ирины Марина. Входная дверь трёхэтажного дома оставалась незапертой.
В промежутке между 23:00 и 0:15 двое неизвестных проникли на третий этаж. Там они столкнулись с тёщей Круга и напали на неё, нанеся телесные повреждения. Услышав крики женщины, Ирина и Михаил поспешили на помощь. В этот момент нападавшие открыли огонь из пистолетов. Ирине удалось выбежать и укрыться у соседей, тогда как Михаил получил два тяжёлых огнестрельных ранения и на некоторое время потерял сознание. После этого преступники скрылись.
Придя в себя, Круг сумел дойти до дома соседа, Вадима Русакова. Поскольку бригада скорой помощи отказалась приезжать без сопровождения милиции, Русаков самостоятельно доставил певца в больницу № 6 в Твери. Тем временем на место происшествия прибыли сотрудники милиции и медики, которые обнаружили в доме раненую тёщу шансонье. Дети не пострадали: Дмитрий сидел в наушниках, а Марина и Александр спали и даже не проснулись. Несмотря на усилия врачей, утром 1 июля Михаил Круг скончался.
Версиями происшествия следствием рассматривались как попытка ограбления, так и целенаправленное нападение на артиста. В 2008 году в Твери сотрудники правоохранительных органов задержали участников преступной группировки «Тверские волки». Ирина Круг опознала одного из задержанных как человека, причастного к убийству её мужа, однако на тот момент следствию не удалось собрать достаточные доказательства его вины.
В 2014 году наёмный убийца той же банды, Александр Осипов, заявил, что непосредственным исполнителем преступления был Дмитрий Веселов. По его словам, криминальный авторитет Александр Костенко организовал инсценировку ограбления. Михаила Круга хотели поставить в зависимое положение, рассчитывая получать часть его доходов. Однако всё пошло не по плану: во время перестрелки артист был убит.
В сентябре 2019 года осуждённый Александр Агеев подтвердил свою причастность к нападению, сообщив, что действовал вместе с Веселовым. Последний, как выяснилось, был убит Осиповым ещё в 2003 году из мести. Таким образом, спустя 17 лет после трагедии расследование было завершено.
Память и любовь народа: как не забывают Михаила Круга.
К творчеству Михаила Круга отношение в российском обществе было неоднозначным. Критики обвиняли артиста в том, что он удовлетворяет запросы своеобразной прослойки общества. На самом же деле у него немало песен, в которых ни слова о местах лишения свободы. Многие его композиции посвящены любви к Родине, семье, близкому человеку. Именно этим и объясняется неугасаемая популярность песен шансонье даже спустя без малого 25 лет после гибели артиста.