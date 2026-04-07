День рождения Михаила Круга 2026: биография, интересные факты и лучшие песни легенды шансона

Михаил Воробьёв родился 7 апреля 1962 года в Калинине (ныне — Тверь) в семье инженера-строителя и бухгалтера. У артиста была старшая сестра Ольга, которую Круг неоднократно упоминал в своих песнях. В песне «Кольщик» есть следующие строки: «Не осуждай меня, мама, я ведь только тем и жил, что знал, — ты меня ждёшь; я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я, совсем ещё маленький, подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: “Отец? Татьянка?” Я смеюсь: “Нет, нет, не угадала, отцу с Танюхой привет”.