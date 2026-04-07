Депутат Гусев предложил ограничить скорость электросамокатов на тротуарах

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил ужесточить правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, ограничив их движение по тротуарам. Обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину. Об этом стало известно во вторник, 7 апреля.

Гусев предлагает запретить использование СИМ, максимальная конструктивная скорость которых превышает 10 километров в час, в пешеходных зонах, на пешеходных дорожках и тротуарах. Такие устройства он предлагает допустить только к движению по велодорожкам, проезжей части или обочинам.

Отдельным пунктом предлагается полностью запретить перевозку пассажиров на электросамокатах вне зависимости от конструкции устройства.

— Сегодня тротуары перестают быть безопасным пространством для пешеходов. Люди сталкиваются с электросамокатами на высокой скорости, нередко с пассажирами, в том числе детьми. Мы должны навести порядок и четко развести потоки, чтобы пешеходы были защищены, — цитирует депутата РИА Новости.

Тем временем в столице официально стартовал сезон проката самокатов и велосипедов. Транспортный комплекс города ведет масштабную работу по повышению качества поездок на СИМ.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше