Археологи из Петербурга анонсировали раскопки захоронения князя Меншикова: подробности

В Петербурге стартовал проект «Меншиков. Возвращение». В рамках этого проекта ученые хотят найти точное место захоронения соратника Петра I — Александра Меншикова. Об этом объявили организаторы конгресса «Цитадель 1.0».
Проект нацелен не только на поиск останков первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга, но и на увековечение его наследия в культурном пространстве Северной столицы и поселка Березово в ХМАО.
Как подчеркнул главный археолог Музея истории Петербурга Николай Смирнов, инициатива имеет большое значение для усиления культурного взаимодействия между регионами.
Место захоронения Меншикова в Березове точно не известно — данные о его могиле не сохранились.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания монумента Александру Меншикову в Санкт-Петерубрге. Тогда российский лидер пообещал провести переговоры на эту тему с губернатором Александром Бегловым.