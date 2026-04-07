Археологи из Петербурга анонсировали раскопки захоронения князя Меншикова: подробности

В Петербурге хотят найти место захоронения сподвижника Петра I Меншикова.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге стартовал проект «Меншиков. Возвращение». В рамках этого проекта ученые хотят найти точное место захоронения соратника Петра I — Александра Меншикова. Об этом объявили организаторы конгресса «Цитадель 1.0».

Проект нацелен не только на поиск останков первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга, но и на увековечение его наследия в культурном пространстве Северной столицы и поселка Березово в ХМАО.

Как подчеркнул главный археолог Музея истории Петербурга Николай Смирнов, инициатива имеет большое значение для усиления культурного взаимодействия между регионами.

Место захоронения Меншикова в Березове точно не известно — данные о его могиле не сохранились.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания монумента Александру Меншикову в Санкт-Петерубрге. Тогда российский лидер пообещал провести переговоры на эту тему с губернатором Александром Бегловым.

