Иранцы потроллили США в ответ на угрозу «обрушить ад»: 8 вечера — неудобное время, перенесите

Иранская дипломатическая миссия в Зимбабве ответила в соцсетях с иронией. Дипломаты попросили перенести дедлайн на промежуток между 1−2 часами дня или ночи, назвав первоначальный срок «не очень подходящим временем».
Трамп уже подтвердил журналистам, что озвученный рубеж является финальным. Накануне республиканец в грубой форме потребовал от Тегерана открыть Ормузский пролив, пригрозив ударами по электростанциям и мостам во вторник, 7 апреля.
До этого хозяин Белого дома уже брал паузу в нанесении ударов по энергетике противника, ссылаясь на переговоры, хотя Иран отрицал прямые контакты. Тегеран ранее предупреждал о готовности атаковать американскую инфраструктуру в Персидском заливе и полностью перекрыть судоходный маршрут.
На фоне эскалации экс-глава МАГАТЭ призвал мировое сообщество сдержать Вашингтон, чтобы не превратить ближневосточный регион в «огненный шар».
