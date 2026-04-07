Иранцы потроллили США в ответ на угрозу «обрушить ад»: 8 вечера — неудобное время, перенесите

Президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану жёсткое требование: сделка должна быть заключена до 20:00 по вашингтонскому времени (03:00 мск 8 апреля). В противном случае американский лидер пообещал «обрушить ад» и «уничтожить всю страну за одну ночь».

Источник: Life.ru

Иранская дипломатическая миссия в Зимбабве ответила в соцсетях с иронией. Дипломаты попросили перенести дедлайн на промежуток между 1−2 часами дня или ночи, назвав первоначальный срок «не очень подходящим временем».

Трамп уже подтвердил журналистам, что озвученный рубеж является финальным. Накануне республиканец в грубой форме потребовал от Тегерана открыть Ормузский пролив, пригрозив ударами по электростанциям и мостам во вторник, 7 апреля.

До этого хозяин Белого дома уже брал паузу в нанесении ударов по энергетике противника, ссылаясь на переговоры, хотя Иран отрицал прямые контакты. Тегеран ранее предупреждал о готовности атаковать американскую инфраструктуру в Персидском заливе и полностью перекрыть судоходный маршрут.

На фоне эскалации экс-глава МАГАТЭ призвал мировое сообщество сдержать Вашингтон, чтобы не превратить ближневосточный регион в «огненный шар».

