Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о погоде в Москве на Пасху

В воскресенье, 12 апреля, в Москве ожидается облачная погода с небольшим потеплением.

В воскресенье, 12 апреля, в Москве ожидается облачная погода с небольшим потеплением. Об этом сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, его слова передает АГН «Москва».

Ночью температура воздуха будет колебаться от −1 до +4 градусов Цельсия. Небо будет облачным, возможны незначительные осадки. Цыганков добавил: «В воскресенье днем также будет облачно, с кратковременным дождем, температура составит от +6 до +11 градусов».

По словам синоптика, к Пасхе в столице ожидается повышение температуры по сравнению с холодным четвергом. Тем не менее, погода останется довольно прохладной по сравнению с прошлой неделей, отметил метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что четверг, 9 апреля, станет самым холодным днем недели в Москве, когда температура днем не поднимется выше +2−4 градусов, а ночью опустится до нуля.