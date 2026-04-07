Стало известно о погоде в Москве на Пасху

В воскресенье, 12 апреля, в Москве ожидается облачная погода с небольшим потеплением. Об этом сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, его слова передает АГН «Москва».
Ночью температура воздуха будет колебаться от −1 до +4 градусов Цельсия. Небо будет облачным, возможны незначительные осадки. Цыганков добавил: «В воскресенье днем также будет облачно, с кратковременным дождем, температура составит от +6 до +11 градусов».
По словам синоптика, к Пасхе в столице ожидается повышение температуры по сравнению с холодным четвергом. Тем не менее, погода останется довольно прохладной по сравнению с прошлой неделей, отметил метеоролог.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что четверг, 9 апреля, станет самым холодным днем недели в Москве, когда температура днем не поднимется выше +2−4 градусов, а ночью опустится до нуля.