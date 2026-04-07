Замглавы МИД Борисенко: Россия и Египет обсуждают идею создания зернового хаба

Напомним, зерновая сделка, официально известная как Черноморская зерновая инициатива, представляла собой соглашение, заключенное в июле 2022 года при посредничестве ООН и Турции между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Её целью было создание безопасного морского гуманитарного коридора для вывоза украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции из трёх ключевых черноморских портов (Одесса, Черноморск, Южный), а также обеспечение беспрепятственного экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Механизм работал через совместный координационный центр в Стамбуле, где представители всех сторон инспектировали суда, чтобы предотвратить контрабанду оружия. Сделка действовала с перерывами и продлениями до июля 2023 года, после чего Россия не стала её возобновлять, указав на невыполнение второй части соглашения, касающейся снятия барьеров с российского экспорта.