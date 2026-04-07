Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы МИД Борисенко: Россия и Египет обсуждают идею создания зернового хаба

Москва и Каир обсуждают инициативу по строительству зернового хаба. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко газете «Известия».

Источник: Life.ru

Дипломат уточнил, что вопрос пока находится в стадии решения. Проработка деталей будет идти динамично.

Привлекать к проекту иные государства стороны не намерены. «На данный момент таких планов не было, и наши египетские партнёры целевым образом обращаются именно к России», — пояснил Борисенко.

Российская сторона уже сейчас покрывает около 80% потребностей Египта в импортной пшенице. У стран есть понимание, где именно разместить хабы: крупные отечественные трейдеры давно работают в местных портах и владеют там объектами.

Напомним, зерновая сделка, официально известная как Черноморская зерновая инициатива, представляла собой соглашение, заключенное в июле 2022 года при посредничестве ООН и Турции между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Её целью было создание безопасного морского гуманитарного коридора для вывоза украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции из трёх ключевых черноморских портов (Одесса, Черноморск, Южный), а также обеспечение беспрепятственного экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Механизм работал через совместный координационный центр в Стамбуле, где представители всех сторон инспектировали суда, чтобы предотвратить контрабанду оружия. Сделка действовала с перерывами и продлениями до июля 2023 года, после чего Россия не стала её возобновлять, указав на невыполнение второй части соглашения, касающейся снятия барьеров с российского экспорта.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше