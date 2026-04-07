Мошенники научились притворяться соседями россиян

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Аналитики компании F6 рассказали о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники притворяются соседями жертв по дому и представителями организаций ЖКХ.
«От имени “соседа по дому” преступники создают в мессенджерах чаты под типовыми названиями: “Петиция, улица … дом …”. Пользователя добавляют в такой чат, а информацию об адресе потенциальной жертвы злоумышленники получают из утечек данных. Как правило, в чате пять-семь участников, но реальный пользователь только один — тот, кого атакуют мошенники. Остальные соседи фейковые», — рассказали аналитики компании интернет-изданию «Лента.ру».
Уточняется, что один из пользователей под видом старшего по дому предлагает участникам подписать петицию. В альтернативном случае создателями чата являются различные ресурсоснабжающие организации ЖКХ, но и тогда все аккаунты, кроме жертвы, фейковые.
В компании добавили, что схема мошенников развивается одинаково для обоих сценариев. Под разными предлогами — например, подтверждение своей подписи или данных, замена или поверка счетчиков, проверка систем отопления — владелец чата требует от участников перейти в «официальный чат-бот» или по другой ссылке, «пройти авторизацию» и сообщить шестизначный код, который выдаст бот.
«Если пользователь сообщит этот код в чат или выполнит другое действие по указанию неизвестных, то преступники начинают следующий этап атаки с целью убедить пользователя, что его личный кабинет госсервиса взломан. Конечная цель злоумышленников — запугать пользователя и заставить его перевести деньги на якобы “безопасный счет”, “досрочно погасить” кредит, который якобы взяли мошенники, либо “задекларировать” свои сбережения и для этого передать их курьеру», — рассказал главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.