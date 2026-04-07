Жук без шеи: ученые нашли очень странное насекомое возрастом 230 миллионов лет

Китайские ученые обнаружили необычного жука возрастом 230 миллионов лет. Длина насекомого составила всего 6,6 миллиметра. Об этом сообщает журнал Palaeontologia Electronica.
Окаменелые останки были найдены в окрестностях города Цзиюань на севере Китая. По данным издания, анатомия насекомого не совпадает с характеристиками известных триасовых родственников.
У жука отсутствует шея, а задняя пластинка за головой имеет круглую форму и не украшена дополнительными элементами. Газета отмечает, что уплощена форма тела и изогнутые челюсти указывают на то, что насекомое обитало в труднодоступных местах.
Как сообщал KP.RU, в Испании обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавров. Найденное животное было небольшого размера. Его длина, включая хвост, составляла чуть более полуметра. Останки ученые отнесли к птиценогим динозаврам, которые передвигались на двух задних лапах.