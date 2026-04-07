В ГД предупредили о незаконности проверок на полиграфе при трудоустройстве

Компании могут быть привлечены к ответственности за отказ в приеме на работу по таким основаниям, рассказала член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Компании не вправе требовать обязательного прохождения «детектора лжи» при приеме на работу и могут быть привлечены к ответственности за отказ в трудоустройстве по таким основаниям. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

«Кандидат [при трудоустройстве] имеет полное право отказаться от прохождения любых дополнительных проверок, в том числе полиграфа. В случае отказа в приеме на работу по данному основанию работодатель может быть привлечен к ответственности за нарушение требований трудового законодательства», — сказала депутат.

По ее словам, «любые проверки, не предусмотренные законодательством», будут незаконными, это касается и теста на полиграфе.

