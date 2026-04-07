15 военных США пострадали от удара Ирана по авиабазе в Кувейте

Иранский беспилотник атаковал авиабазу Али-аль-Салем.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки иранского беспилотника на авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте 15 американских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«В результате удара иранского беспилотника по авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте минувшей ночью 15 американцев получили ранения», — говорится в сообщении.

Большинство пострадавших вернулись к службе. Представитель Центрального командования США добавил, что всего в ходе операции в Иране ранения получили 373 американских военных, из которых только пятеро остаются в тяжелом состоянии.

Ранее Иран ударил по американским военным базам в Ираке, Кувейте и Саудовской Аравии. Также были атакованы корабли пятого флота ВМС США с использованием высокоточных систем.

Как сообщал KP.RU, КСИР нанес удар по десантному кораблю, на котором находилось более 5 тысяч военных США, и поразил вертолет LHA-7. После атаки американцы были вынуждены отступить в южную часть Индийского океана.

