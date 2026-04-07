Россиян предупредили о штрафах за испачканный собакой автомобиль

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Владелец автомобиля может через суд взыскать с хозяина собаки компенсацию за мойку, если будет доказано, что его питомец испачкал машину. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Элина Андрюхина.
Юрист отметила, что подобное нарушение относится к несоблюдению норм выгула животных. Если они отсутствуют на региональном уровне, то ответственность наступает в соответствии с федеральным кодексом об административных правонарушениях, которым предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.
«Собственники испачканного имущества, после того как владельцы животного были привлечены к административной ответственности, также могут взыскать в гражданско-правовом порядке, то есть через суд, с владельца животного стоимость мойки или уборки своего имущества, если таковая потребовалась», — сказала Андрюхина.
Для должностных лиц предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.
Юрист подчеркнула, что в регионах могут действовать специальные нормы в части содержания домашних животных. «В Москве допущение загрязнения домашними животными мест общего пользования в многоквартирных домах, а также общественных мест влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, на должностных лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей», — пояснила Андрюхина.