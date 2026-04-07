Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: 15 военных США пострадали при ударе Ирана по авиабазе в Кувейте

15 военнослужащих Соединённых Штатов пострадали при ударе иранского беспилотника по авиабазе в Кувейте, сообщает телеканал CBS.

Источник: Аргументы и факты

15 военнослужащих Соединённых Штатов пострадали при ударе Ирана по авиабазе в Кувейте, информирует телеканал CBS.

Источники из США рассказали, что речь идёт об ударе иранского беспилотного летательного аппарата.

«В результате удара иранского беспилотника по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте ночью были ранены 15 американцев», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что большинство из пострадавших военных вернулись к службе.

Министерство войны США не комментировало эти сведения.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В Корпусе стражей иранской революции заявили, что погибли и пострадали уже более 680 военных США и Израиля. В Соединённых Штатах утверждают, что погибли 13 военных, ещё 365 военнослужащих получили ранения.

По данным Huffpost, военнослужащие армии Соединённых Штатов разочарованы нападением на Иран, они рассказали, что «не хотят умирать за Израиль».

