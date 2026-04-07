CBS: 15 военных США пострадали при ударе Ирана по авиабазе в Кувейте

15 военнослужащих Соединённых Штатов пострадали при ударе Ирана по авиабазе в Кувейте, информирует телеканал CBS.
Источники из США рассказали, что речь идёт об ударе иранского беспилотного летательного аппарата.
«В результате удара иранского беспилотника по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте ночью были ранены 15 американцев», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что большинство из пострадавших военных вернулись к службе.
Министерство войны США не комментировало эти сведения.
В Корпусе стражей иранской революции заявили, что погибли и пострадали уже более 680 военных США и Израиля. В Соединённых Штатах утверждают, что погибли 13 военных, ещё 365 военнослужащих получили ранения.
По данным Huffpost, военнослужащие армии Соединённых Штатов разочарованы нападением на Иран, они рассказали, что «не хотят умирать за Израиль».