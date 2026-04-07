Михаил Котюков вручил краевые награды работникам космической отрасли

Глава региона напомнил слова Юрия Гагарина о том, что подвиг первого космонавта — это заслуга всего народа. По словам Котюкова, тот технологический прорыв подготовили тысячи людей: инженеры, конструкторы, ученые и простые рабочие. Губернатор подчеркнул, что сегодня предприятия Красноярского края создают ракетно-космическую технику, спутники, оборудование связи и системы управления. Он отметил, что две трети отечественной орбитальной группировки спутников произведено именно в регионе, назвав ее настоящим цифровым поясом и космическим аналогом Транссибирской магистрали, объединяющим страну, после чего поблагодарил сотрудников за их труд. В числе награжденных — как ветераны отрасли, так и молодые специалисты.