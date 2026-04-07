Михаил Котюков вручил краевые награды работникам космической отрасли

Глава региона напомнил слова Юрия Гагарина о том, что подвиг первого космонавта — это заслуга всего народа. По словам Котюкова, тот технологический прорыв подготовили тысячи людей: инженеры, конструкторы, ученые и простые рабочие. Губернатор подчеркнул, что сегодня предприятия Красноярского края создают ракетно-космическую технику, спутники, оборудование связи и системы управления. Он отметил, что две трети отечественной орбитальной группировки спутников произведено именно в регионе, назвав ее настоящим цифровым поясом и космическим аналогом Транссибирской магистрали, объединяющим страну, после чего поблагодарил сотрудников за их труд. В числе награжденных — как ветераны отрасли, так и молодые специалисты.
Почетной грамоты губернатора удостоен ведущий инженер железногорского Центра космической связи Александр Корезин, который всю жизнь посвятил оперативному управлению полетами космических аппаратов. Он рассказал, что благодарен старшим коллегам, всегда советовавшим осваивать новые технологии, и именно этому он учит молодых сотрудников. Корезин добавил, что программы и операционные системы постоянно обновляются, поэтому в их профессии важно следить за новшествами и не бояться внедрять их в работу.
Благодарность губернатора получила Ирина Тихонова — начальник участка службы информационных технологий Красноярского машиностроительного завода, более 15 лет занимающаяся разработкой и внедрением систем управления производством. Она поделилась, что ее работа позволяет в полной мере реализовывать профессиональные амбиции и чувствовать себя нужной родному краю и любимому городу, который скоро отметит 400-летие. Тихонова также отметила, что она и ее коллеги счастливы быть причастными к большому делу развития космических технологий.
Кроме того, награды получили инженеры, химики, слесари, монтажники, сборщики, лаборанты, проектировщики, машиностроители, конструкторы и испытатели. Свой профессиональный праздник — День космонавтики — они отметят 12 апреля.
Напомним, ранее в Красноярске состоялось заседание Совета руководителей законодательных органов власти Сибири. Основными темами обсуждения стали сохранение исторической памяти и реализация проекта «Единое историческое пространство: дорогами Победы».
