Мошенники стали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мошенники начали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Мошенники рассылают от имени правления СНТ фальшивые уведомления (в мессенджерах или по СМС) с требованием срочно оплатить: целевые взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей. Номер подделан под контакты председателя», — рассказали там.
В пресс-службе отмечают, что апрель — время пробуждения не только природы, но и новых, а также хорошо забытых старых мошеннических схем. «Это месяц контрастов в сфере финансов и безопасности: с одной стороны, старт дачного сезона и подготовка к майским праздникам дарят ощущение обновления, с другой — разгар декларационной кампании, сезонные проверки газового оборудования и активное бронирование билетов создают идеальную среду для аферистов», — добавили там.
В «Мошеловке» рекомендуют проверять информацию о взносах лично у председателя СНТ, а не по СМС.