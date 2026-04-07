Жена и дочь итальянского политика отравились во время семейного ужина

В Италии расследуют загадочное отравление бывшего мэра коммуны Пьетракателла Джанни Ди Виты, его жены и 15-летней дочери. Об этом в среду, 1 апреля, пишет Need To Know.
Трагедия произошла после рождественского ужина. 23 декабря семья ужинала втроем, а на следующий день принимала гостей. После этого всем троим стало плохо. 50-летняя Антонелла Ди Иелси и 15-летняя Сара Ди Вита скончались 27 и 28 декабря. Отец семейства выжил, но был госпитализирован. Никто из гостей не пострадал. Старшая дочь, отсутствовавшая на ужине 23 декабря, здорова.
Полиция изъяла все продукты из дома и провела экспертизу в лабораториях Италии и Швейцарии. В еде обнаружили рицин — смертельно опасный растительный яд. Следствие пришло к выводу, что кто-то пытался отравить всю семью. Подозреваемых и мотивы преступления пока не установлены, говорится в сообщении.
