Жена и дочь итальянского политика отравились во время семейного ужина

Трагедия произошла после рождественского ужина. 23 декабря семья ужинала втроем, а на следующий день принимала гостей. После этого всем троим стало плохо. 50-летняя Антонелла Ди Иелси и 15-летняя Сара Ди Вита скончались 27 и 28 декабря. Отец семейства выжил, но был госпитализирован. Никто из гостей не пострадал. Старшая дочь, отсутствовавшая на ужине 23 декабря, здорова.