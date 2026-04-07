7 апреля ожидается гололед и порывы ветра до 20 м/с

В Хабаровском крае 7 апреля прогнозируется ухудшение погодных условий, связанное с осадками и усилением ветра. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в районе имени Лазо и Советско-Гаванском районе ожидаются снег и мокрый снег, местами сильный. В данных муниципалитетах возможно образование гололеда и усиление северо-восточного ветра до 20 метров в секунду. Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
В краевой столице синоптики обещают небольшие осадки и гололедные явления на дорогах. Ночью в Хабаровске температура опустится до −4 градусов, а днем составит около +6 градусов при ветре до 14 метров в секунду. В южной части края ожидается снег и порывистый северный ветер, а в центральных районах дневная температура может достичь +9 градусов. В северных территориях края осадков не предвидится, однако ночные температуры останутся наиболее низкими по региону и достигнут отметки −13 градусов.
Специалисты рекомендуют автомобилистам проявлять осторожность из-за возможной скользкости на дорожном покрытии.
