7 апреля ожидается гололед и порывы ветра до 20 м/с

В краевой столице синоптики обещают небольшие осадки и гололедные явления на дорогах. Ночью в Хабаровске температура опустится до −4 градусов, а днем составит около +6 градусов при ветре до 14 метров в секунду. В южной части края ожидается снег и порывистый северный ветер, а в центральных районах дневная температура может достичь +9 градусов. В северных территориях края осадков не предвидится, однако ночные температуры останутся наиболее низкими по региону и достигнут отметки −13 градусов.