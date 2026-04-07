VI Краевой семейный фестиваль ЗОЖ в Хабаровске состоится 11 апреля

В этом году его проведение приурочили ко Всемирному дню здоровья и к Году спорта в Хабаровском крае. Начнется мероприятие 11 апреля в 11 часов (с проведением торжественной частив 12:30) и завершится в 17 часов. Участие в фестивале бесплатное, единственное, гостям площадки советуют взять с собой паспорт и полис ОМС для прохождения медицинских обследований, а для занятий на скалодроме потребуется сменная обувь.