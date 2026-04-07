VI Краевой семейный фестиваль ЗОЖ в Хабаровске состоится 11 апреля

В Хабаровске пройдет фестиваль, посвященный здоровому образу жизни. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это событие стало уже традиционным — в городе его проводят в шестой раз.
Проходит фестиваль в формате семейного праздника, поэтому организаторы уверены — каждый гость здесь сможет интересно провести время и познакомиться при этом с современными методами сохранения здоровья.
— VI Краевой семейный фестиваль здорового образа жизни пройдет в Краевом дворце хоккея с мячом «Арена Ерофей». Гости смогут пройти обследования и получить консультации врачей, принять участие в мастер-классах и активных играх, познакомиться с основами здорового образа жизни в доступной и увлекательной форме, — рассказывают в АНО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».
Пришедшие в этот день посетят интерактивный музей здоровья и экскурсии по машине скорой медицинской помощи, сдадут экспресс-тесты на сахар и холестерин в крови, пройдут биоимпедансометрию и ЭКГ, получат консультации по вопросам снижения памяти и внимания Специалисты также проведут желающим осмотр полости рта и научат правильно чистить зубы, проведут УЗИ щитовидной железы и обследование кожи на наличие злокачественных новообразований.
В программе предусмотрены зоны для активного отдыха, занятия на скалодроме, розыгрыши призов. Будут доступны и другие площадки, ведь всего фестиваль объединит более 20 медицинских, молодежных и спортивных организаций.
— Фестиваль станет отличной возможностью провести время всей семьей, узнать больше о своем здоровье и сделать шаг к активному и осознанному образу жизни, — подчеркивают специалисты.
В этом году его проведение приурочили ко Всемирному дню здоровья и к Году спорта в Хабаровском крае. Начнется мероприятие 11 апреля в 11 часов (с проведением торжественной частив 12:30) и завершится в 17 часов. Участие в фестивале бесплатное, единственное, гостям площадки советуют взять с собой паспорт и полис ОМС для прохождения медицинских обследований, а для занятий на скалодроме потребуется сменная обувь.