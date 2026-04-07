«Ты не один»: Японский зоопарк получил от Москвы игрушку для макака Панча

Московский зоопарк подарил знаменитому малышу-макаке Панчу игрушку и письмо от морского зайца Макса. Об этом сообщает РИА Новости.
Письмо и игрушку вручили Такаси Ясунаге, который возглавляет зоопарк в городе Итикава в Японии.
«Если тебе взгрустнется, помни, что один морской заяц где-то далеко думает о тебе. Ты справишься, я верю. Ты сильный. И ты не один», — говорится в послании столичного зоопарка.
На что глава японского зоопарка ответил с благодарностью и подчеркнул, что подарок очень милый.
Всемирная слава пришла к Панчу после того, как в соцсети Х появилось видео из зоопарка: крошечный детеныш японской макаки не расстается с плюшевой «мамой»-орангутаном.
Ранее компания Google запустила акцию из сердец в честь одинокого детеныша макака Панча.